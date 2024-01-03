聯邦快遞攜蓋亞汽車 引入電動商用三輪機車 Rapide 3服務台灣運輸車隊
聯邦快遞集團旗下的聯邦快遞宣布攜手蓋亞汽車，引入電動商用三輪機車Rapide 3服務台灣運輸車隊，其具高裝載能力、快速移動與高續航力等特點，有效提升聯邦快遞在台灣的服務效率，Rapide 3的引入也代表聯邦快遞實踐更環保與永續的物流解決方案。
本次聯邦快遞引進的Rapide 3，以人、車、物一體為設計核心，其貨箱容量達1,000公升，載重可達200公斤，可滿足多元載運需求，減少來回往返物流倉庫趟次。此外，搭載的中型電池其續航力最高可達110公里，充分涵蓋最新現行貨車每日配送里程，搭配蓋亞車隊管理系統，不僅可掌握車輛即時動態與歷史紀錄，也大幅提高配送效益及運務員安全。
在安全性方面，Rapide3採用的安全配備包括平衡過彎重心轉移的專利35度傾斜系統，不僅能適應市區內各種道路環境或應用場景，靈活應對交通壅塞尖峰時間；行駛時車身可保持安穩不晃動，側面貨箱設計使物件拿取更為便利。而聯邦快遞使用台灣首例配備長風鏡與雨刷之Rapide 3，也讓聯邦快遞運務員能夠在各種天氣條件下更加安全的提供服務。
在環保永續方面，聯邦快遞採用Rapide 3持續朝減少碳排放營運前進。從一般燃油機車更換為電動商用三輪機車，聯邦快遞預計每輛電動商用三輪機車每月可減少35公斤碳排放，達成每年單站點減少超過2噸的碳排放量。根據台灣環境部氣候變遷署的統計數據，全台運輸部門的碳排放約占總體的13%，而大型商用車輛的懸浮微粒(PM2.5)排放占比最高可達25%，Rapide 3的加入可幫助聯邦快遞實現企業永續發展承諾，使物流運輸的路途更乾淨。
聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「作為領先的快遞運輸公司之一，提供更高效率與更環保的物流解決方案是聯邦快遞的重要使命，其做法包括投資更多具環保效益的最後一哩路技術，而這次與蓋亞汽車的合作即是一個重要里程碑，我們將持續努力朝2040年實現碳中和營運目標的永續物流未來邁進。」
蓋亞汽車創辦人兼執行長韋逸斌表示：「很榮幸能夠與聯邦快遞合作，透過Rapide 3實現物流產業轉型，共同實現永續發展目標，提供更高效、環保的物流服務，共同達成降低碳排放的目標。」
電動商用三輪機車Rapide 3已於2023年底正式上路服務聯邦快遞台灣運輸團隊，此合作將成為聯邦快遞在台灣物流領域新的永續里程碑，聯邦快遞始終致力於環境責任，推動保護環境永續的創新服務，提供優質的物流解決方案。
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