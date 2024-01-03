聯邦快遞攜蓋亞汽車 引入電動商用三輪機車 Rapide 3服務台灣運輸車隊

聯邦快遞集團旗下的聯邦快遞宣布攜手蓋亞汽車，引入電動商用三輪機車Rapide 3服務台灣運輸車隊，其具高裝載能力、快速移動與高續航力等特點，有效提升聯邦快遞在台灣的服務效率，Rapide 3的引入也代表聯邦快遞實踐更環保與永續的物流解決方案。

本次聯邦快遞引進的Rapide 3，以人、車、物一體為設計核心，其貨箱容量達1,000公升，載重可達200公斤，可滿足多元載運需求，減少來回往返物流倉庫趟次。此外，搭載的中型電池其續航力最高可達110公里，充分涵蓋最新現行貨車每日配送里程，搭配蓋亞車隊管理系統，不僅可掌握車輛即時動態與歷史紀錄，也大幅提高配送效益及運務員安全。

在安全性方面，Rapide3採用的安全配備包括平衡過彎重心轉移的專利35度傾斜系統，不僅能適應市區內各種道路環境或應用場景，靈活應對交通壅塞尖峰時間；行駛時車身可保持安穩不晃動，側面貨箱設計使物件拿取更為便利。而聯邦快遞使用台灣首例配備長風鏡與雨刷之Rapide 3，也讓聯邦快遞運務員能夠在各種天氣條件下更加安全的提供服務。

在環保永續方面，聯邦快遞採用Rapide 3持續朝減少碳排放營運前進。從一般燃油機車更換為電動商用三輪機車，聯邦快遞預計每輛電動商用三輪機車每月可減少35公斤碳排放，達成每年單站點減少超過2噸的碳排放量。根據台灣環境部氣候變遷署的統計數據，全台運輸部門的碳排放約占總體的13%，而大型商用車輛的懸浮微粒(PM2.5)排放占比最高可達25%，Rapide 3的加入可幫助聯邦快遞實現企業永續發展承諾，使物流運輸的路途更乾淨。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「作為領先的快遞運輸公司之一，提供更高效率與更環保的物流解決方案是聯邦快遞的重要使命，其做法包括投資更多具環保效益的最後一哩路技術，而這次與蓋亞汽車的合作即是一個重要里程碑，我們將持續努力朝2040年實現碳中和營運目標的永續物流未來邁進。」

蓋亞汽車創辦人兼執行長韋逸斌表示：「很榮幸能夠與聯邦快遞合作，透過Rapide 3實現物流產業轉型，共同實現永續發展目標，提供更高效、環保的物流服務，共同達成降低碳排放的目標。」

電動商用三輪機車Rapide 3已於2023年底正式上路服務聯邦快遞台灣運輸團隊，此合作將成為聯邦快遞在台灣物流領域新的永續里程碑，聯邦快遞始終致力於環境責任，推動保護環境永續的創新服務，提供優質的物流解決方案。 聯邦快遞台灣區總經理朱興榮與蓋亞汽車創辦人兼執行長韋逸斌共同見證本次合作引入Rapide 3正式上路。聯邦快遞提供

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