台灣機車雙雄爭霸戰出爐 2023年三陽SYM以38.4%市占率蟬聯銷售第一

2023年三陽旗下的SYM品牌以38.4%市占率榮登台灣機車總市場冠軍寶座，2024年開春繼續搶紅包、年終換車商機，推出各車型優惠專案，三陽工業機車、汽車左右開攻，兩邊都寫下好成績，機車銷售打敗常勝軍光陽，再度拿下全年銷售第一名的寶座；旗下南陽實業代理HYUNDAI2023年售出2.21萬台，銷售重返第六名。

三陽工業表示，2024年持續衝銷售，即使政府汰舊補助2,000元活動已於2023年底結束，三陽汰舊補助並不停歇，2024年初持續加碼2,000元補助，推出國民車迪爵汰舊換新最高補助23,800元活動。

2023年12月單月銷售三陽狂銷36,479，市占率38%、光陽緊追再後賣出 34,013，市占率為35.4%、山葉13,815，市占率 14.4%、電動機車的gogoro售出 6,017，市占率6.3%，總市場銷售達 96,086。

2023年全年國內機車總市場賣出 870,620台；三陽SYM穩穩拿下第1名寶座，與第2名銷售拉開距離，遙遙領先賣出334,589，SYM品牌市占率為38.4%， 光陽第二名267,217，市占率30.7%，第三名為山葉賣出 138,803，市占率15.9% ，第四名為電動車 gogoro，銷售 56,693 市占率為6.5%。

三陽工業表示，把握年度最後一波的汰舊換新補助熱潮，各廠牌紛紛推出超值的換購優惠，帶動整體市場的大幅成長，12月台灣機車總市場領牌高達96,086台，較11月新增9,811台。三陽以主攻全車系汰舊加碼3,000元+免等待交車服務，帶動12月銷售達36,479台，相較11月增加6,537台，佔12月全市場新增台數66.63%，以市佔率38%佳績，重新取回單月市佔率第一寶座。

三陽分析去年度全車系汰舊加碼3,000元，滿足不同顧客群的換購需求，國民車系列的WOO、活力、全新迪爵銷售長紅，較前月成長38% 。時尚流行的CLBCU、Fiddle車系較前月成長24% 。運動性能的JET車系、DRG、MMBCU較前月成長12%。在平價、時尚、運動等三大車系業績銷售成長加持下，三陽在12月重登銷售榜首，穩居2023年全年銷售冠軍，持續蟬聯年度銷售第一寶座。

商品推薦