圓山總統行館 首度茶金環繞

客委會為推廣客庄特色茶產業，以地區經濟及創生的精神，輔導客庄產業打造區域品牌，並與知名企業合作共同推廣，近日首度於圓山大飯店圓山總統行館辦理「客庄貓裏紅茶品茗饗宴」，接待過66為國家元首的行館頓時茶香四溢，知名飲食作家葉怡蘭、圓山大飯店董事長林育生、農業部茶改場副場長邱垂豐及現場貴賓品茗後，都表示溫潤香甘甜，是絕好的紅茶。

客委會主委楊長鎮表示，客庄的特色產業是當地氣候、土壤、水質等自然環境共同孕育而出，屬於在地珍貴的寶藏。為能將這些客庄珍寶分享給更多人，客委會與知名品牌合作，研發符合當代飲食的新產品，讓客庄在地的味道，融入現代的生活，除了新產品的研發，也翻轉客庄美食的使用場景。過往要喝貓裏紅茶，都要回到苗栗客庄，這次能在圓山飯店總統行館品茗到客庄貓裏紅茶，就是一種全新的創舉與體驗，除了茶湯顏色剔透明亮、口感有著天然蜂蜜的香味，也一解家鄉土地與家人的思念，備感溫馨。

飲食作家葉怡蘭分享研究紅茶20多年的歷程，近年觀察到品茶文化正在改變，茶客從原先選擇加奶、加糖，甚至加上薰香濃郁的紅茶，逐漸轉變成喜好清新淡雅、帶有天然果香的產地紅茶，而自己品嘗過客庄特有的貓裏紅茶後，立即被這獨有的蜜香、花果香氣所驚豔，尤其是入口後存於口腔、喉嚨那甘甜喉韻，真的值得愛喝紅茶的人士細細品味，加上近年因為fine dining的興起，由佐餐酒帶動佐餐茶的新風氣，將會是未來貓裏紅茶發展的一大契機。

圓山大飯店董事長林育生談到，扶持在地產業一直都是領導圓山大飯店核心價值之一，偶然的機會在餐敘上品茗過貓裏紅茶，就一直在思考如何來推廣這項臺灣客庄特有的茶品，正好圓山大飯店是間國家級飯店，今天特別選在總統套房讓賓客品嘗貓裏紅茶，除了要協助翻轉傳統產業的應用場景，也是首次對外開放總統行館辦記者會。目的就是要讓民眾感受到喝茶也可以喝得很時尚，邀請民眾一同支持及推廣臺灣客庄在地產業。

農業部茶改場副場長邱垂豐表示，貓裏紅茶是以青心大冇的一心二葉茶菁作為原料，再融合東方美人茶萎凋技術與紅茶發酵工法製作而成。其茶葉條索勻稱、前段蜜香入舌、後韻果香凝喉。兼具烏龍茶、紅茶的花果香氣及東方美人茶的甘甜喉韻蜜香醇厚、唇齒回甘。喜歡品茗的茶客一定要試看看。

活動主持人商研院副院長張皇珍也分享到，台灣茶產業在曾是經濟發展的重要火車頭之一，在地文化品牌故事、客庄製茶技術及土候條件讓貓裏紅茶上得了國家級飯店，也讓消費者喜好。商研院受到客委會的委託推廣任務是很神聖的使命，希望透過貓裏紅茶的推動讓台灣紅茶登上國際舞台。

本次客庄貓裏紅茶品茗活動還暗藏小彩蛋，由圓山大飯店董事長林育生及客委會主委楊長鎮共同開箱合作開發的「果香茗茶禮盒」，禮盒自即日起開放訂購，歡迎民眾與圓山大飯店洽詢訂購方式，禮盒數量有限，售完為止。

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