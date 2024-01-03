中鋼力挺！天聲獨家引進方扁管產線 將形成新產業鏈

鋼管大廠天聲工業獨家引進最新方管、扁管產線，台灣首次自製耐震鋼柱，既強化安全又省成本，全案得到中鋼（2002）集團大力支持，特別新增中厚鋼捲品項充分供料；鋼結構協會並決定向國內四大鋼構廠、五大工程顧問公司全面推廣，新年度國內鋼界誕生全新的自產耐震鋼柱產業鏈，受市場高度注目。

中華民國鋼結構協會秘書長彭朋畿說，實際參觀過天聲最新的建築方管產線，對國內營建工程是重要創新，第一個案例是規劃中的全新好市多高雄灣區旗艦店，已經詢價100公噸左右樑柱系統。

彭朋畿指出，先進國家如日本，幾乎所有大樓柱子結構都採用方形鋼管，台灣目前建物柱體還是綁鋼筋，未來建築方管將對鋼筋有替代作用，可節省大量工時，同時滿足耐震需求。

彭朋畿表示，中華民國鋼結構協會會員超過500家，包括中鋼、中龍與東和鋼鐵，以及國內四大鋼構廠，還有五大工程顧問公司在內，鋼構協會都將全力推廣，「這是一個滿好的產業鏈」。

天聲董事長張水圳表示，斥資10億元從日本引進最新的產線，最大優點是一貫作業生產方管與扁管，長度可達18公尺，而且只需要一道焊接工序，與過去的四片組裝產生四條焊道相比進步很大，對減碳、碳中和很有助益；新設備年產可達20萬公噸，依市場需要在圓管與方管做調整。

張水圳說，這是獨家、台灣首次自產建築方管不必再進口，未來可大量應用在建築工程，並且獲得中鋼支持將充分供料，特別將耐震中厚鋼板做成鋼捲，有效降低成本。

中鋼執行副總、中龍鋼鐵董事長黃建智指出，天聲的建築方管（BCR）會採用中龍熱軋鋼板，再用他們的新鋼管線壓成方管，最大可做到400x400x19mm，中鋼樂見下游客戶持續創新發展。

彭朋畿說，國內鋼筋混凝土和鋼結構的樓地板面積比例是65%比35%，鋼構占比偏低，日本剛好相反、鋼構比重高達70%，當前台灣鋼結構用量每年約150萬公噸，未來有很大發展空間。

天聲的建築方管主要應用在四方形柱體，過去用四片鋼板焊接，現在只要一條焊道就成形，對節能減碳與碳中和議題都有助益，整個產業鏈會有很大的好處。

上市建商主管說，天聲工業樹立國內自制建築方管的新里程碑，由於可創造營建業省時、省成本的誘因，未來發展相當看好。

根據營造廠提供的資訊，10樓以下的建築若樑與柱全部改用鋼結構，可以節省一年工期。落實到成本領域，至少可省20%費用，由於營建預算都很高，省下來的金額很可觀。

張水圳說，10層的建案全部採用鋼結構，約可減少一年工期，25層樓大概能少兩年左右，單是省下的利息成本就很有感。

此外，根據營建業反應，一般五、六樓的透天建案最耗工期就是綁鋼筋、築模板牆、灌混凝土、等待數天凝固、拆模板等時程。近年缺工嚴重，單是模板工人一大工資上達3,000元至5,000元還很難找，各工序間的銜接經常脫鏈，工期只好一延再延，成本也不斷增加。

這種情況下如果改採建築方管，免去綁鋼筋、灌漿、拆模等工序，工期至少省50%，費用也可大幅降低，會是最大的誘因。

張水圳表示，天聲在外銷市場面臨高度競爭，內部治理講求紀律與效率，計算過自產建築方管BCR，每公噸大概3.5萬元以內就可以作起來，比進口料便宜許多。

中華民國鋼構協會秘書長彭朋畿指出，天聲工業在國內建築方管領域走在前面，協會的鋼結構設計手冊，已經把天聲的尺寸規格放進去，接下來內政部頒的規範或許可考慮納入天聲設定的行業標準，不然目前國內沒有運用的準則，天聲可能要自己創一個品牌，更有利推廣。 天聲獨家引進方管產線，將形成新產業鏈，中鋼力挺。

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