商辦、百貨、飯店大進補！七期居中台灣核心地位難撼動

媲美台北信義計畫區的台中七期重劃區，近年商辦、百貨與飯店多箭齊發，機能更趨完熟，穩居中台灣商業核心地位。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴說，台中各新興重劃區大量推案，價格迅速堆疊上竄，也為七期挹注強勁補漲動能。

市調指出，已進場的興富發（2542）「雲頂」目前實登已揭露143筆，均價73.6萬元，3樓出現每坪達96.77萬元交易，應為特殊戶。遠雄「琉蘊」實登揭露47筆，均價75.7萬元，23樓每坪單價87.28萬元，後續高樓層可望持續創高。

另外，預計今年陸續進場的聯聚「玉衡大廈」及寶璽「天讚」豪宅案，每坪單價可望落在9字頭，但高樓層單坪有機會上看百萬元，業界分析認為，隨著通膨及營建成本不斷高漲，台中七期不動產市場今年將正式進入百萬房價時代。

商辦市場也是蠢蠢欲動，興富發在台中大遠百旁的2,416坪基地，將規劃地上63層、地下8層的純商辦大樓，總銷420億元，規劃坪數在60至350坪之間，每坪單價80萬元起跳，高樓層上看100萬元。

市調顯示，七期各大建商近期紛紛調整推案坪數，如由鉅「惟上」、大陸「豐蒔」等案，均規劃中坪數產品，貼近目前主流空間需求，加上近年七期整體機能逐漸完熟，又具身分象徵性，吸引不少具有國際視野與經驗的年輕二代關注。

另外，今年第1季將在台灣大道、朝富二街口推出新案麗晨「片片山閑」，將延續麗晨品牌一貫的特質，為七期帶入全新生活思維，尚未公開，已備受品牌粉絲高度期待。

進一步觀察七期百貨商場發展，全台百貨「店王」台中新光三越、「店后」台中大遠百均位於七期，其中台中新光三越去年營收達258億元(含稅)、年增5.3%，續創歷史新高，並第13度蟬聯全台百貨「店王」。

相鄰的台中大遠百去年營業額達214億元、年增5.4%。兩家旗艦大店合計營業額達472億元，展現中部整體百貨零售市場的雄厚實力。

至於七期市政路上，中南部最大的「誠品生活480」，去年12月試營運，全店共8層樓7,500坪，匯集逾百家品牌。日本連鎖零售百貨「唐吉訶德」，也選擇進駐七期老虎城，成為中台灣首間店面。

另外，豐邑將在市政路與惠中路口，打造樓高52層、總樓地板面積約6萬坪的商辦大樓，以及「豐生活」大型百貨商場。

而冠德建設攜手中鹿開發推動台中捷運市政府站(G9-1)土地開發案，力拚明年中動工，2029年底完工啟用，初估總投資金額達106.5億元，將引進商場、辦公與旅宿等業種，初步由環球購物中心經營地下商場。

商辦部分，目前七期就有包括聯聚、冠德、豐邑、興富發、允將等建商積極進行約10件興建或規劃中的個案。其中，光是興富發建設就有4案、合計總銷逾810億元。

興建中的台中商銀企業總部「台中之鑽」，高樓層將引進萬豪集團旗下最高等級奢華酒店品牌「JW Marriot」，平均房價破萬元，未來將會是中台灣住房價格最貴的品牌飯店。

其他還包括凱悅飯店集團旗下精品酒店品牌Andaz安達仕，以及長榮桂冠酒店集團最新型態的文旅品牌，也都將陸續進駐七期，整體發展值得期待。 位於七期市政路上、中南部最大的「誠品生活480」，去年12月試營運。記者宋健生/攝影 台中七期預售住宅、品牌飯店、百貨商場及商辦大樓推案規劃概況。資料來源：市調

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