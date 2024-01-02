高林實跨足新能源！旗下高明能源投資雲樁科技 創綠能充電新商機

百貨股高林實（2906）除了服飾本業之外，近年來不但投資生技，也積極跨足新能源產業，為營收增添動能；其持股51%的子公司高明能源，與充電樁領導品牌雲樁科技攜手合作，擴大綠能與充電領域布局，並提供充電樁一站式軟硬體營運服務，高明能源對雲樁科技的投資計畫金額，初期約5,600萬元。

高林實業2023年3月成立子公司高明能源，著重能源領域投資、開發及營運，目前已完成4.9MW dReg0.25「拓森利一欣」案場建置，2023年12月送電，預計2024年3月併網上線，按台電AFC交易平台現階段的服務費用，案場運轉十年以上、年營收達3,000萬元。

此外，高明能源亦積極開發多個苗栗太陽能光電計畫，今年將陸續上線約12.6MW容量。高明能源一系列投資開發計畫，已深化儲能及光電開發，為未來綠能產業的全面發展提供可觀的成長動能。

雲樁科技是充電樁管理系統與軟硬體營運服務的新創企業，除了取得充電樁管理系統領域的創新與專利之外，安裝能力也獲得多家上市櫃公司，包括建商、車廠及營運商青睞，有上千個社區及新建案導入。

高明能源透過注資雲樁科技，透過合作擴展集團在綠能產業的版圖，母公司高林實業可實踐企業永續發展的目標，專業的充電樁管理系統，也為高明能源提供充分技術支持，而雲樁科技則將擴增更廣闊的市場和資本支持，並在充電基礎設施領域持續創新，實現此次投資案的三贏局面。

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