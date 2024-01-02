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別人賺1800萬他卻賠300萬 專家：這種接盤俠慘了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市大直「冠德花園廣場」中樓層一戶轉手，賣家1.02億入手，9900萬賣出，持有2年，賠了300萬元。圖取自google地圖
北市大直「冠德花園廣場」中樓層一戶轉手，賣家1.02億入手，9900萬賣出，持有2年，賠了300萬元。圖取自google地圖

實價揭露，北市大直「冠德花園廣場」中樓層一戶轉手，賣家1.02億入手，9900萬賣出，持有2年，賠了300萬元。業者表示，近年大坪數買氣一路下滑，迄今仍不見底，買在高點的人，要有長期抗戰準備，短期想出脫，恐得認賠。

冠德花園廣場位於大直明水路，樓高14層，屋齡24年，實價共18筆轉手資料，多為70坪至百坪 中大坪數產品。

社區最新一筆交易在去年11月，中樓層戶別，權狀約87.5坪，資料顯示，該屋共有三次轉手紀錄，第一次轉手在2012年，買家以8400萬買入。

第二次轉手在2021年6月，買家持有9年後，以1.02億元賣給下手，獲利1800萬元。

第三次為去年11月，2021年以1.02億買下的買家，接手兩年半後，以9900萬再度轉手，賠了300萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，近年房市兩樣情，由於市場以首購自住為主，中低總價、小宅產品買氣穩定，尤其新青安優惠房貸上路後，首購產品明顯衝出一波買氣。

但中大坪數高總價物件則相反。由於被囤房稅、房貸限制、私法人購屋許可制等政策壓制，加上政經局勢不確定，高資產族群觀望氛圍濃，許多人出售，但乏人問津，成交不易，很多房子賣了大半年仍無人接手。

陳炳辰表示，大坪數的另一硬傷是，出租不容易，但持有的稅額、維護費用都高。尤其是新房子，稅額更重。買在高點的人，此時想賣掉多得賠錢，但一直不賣，面對不斷增加的有成本，也很痛苦。

陳炳辰表示，不少高總價屋主期待總統大選後，大勢抵定，高資產買盤就會出籠，但期待落空機會很大。

主要是未來難有資金爆發以及經濟強勢復甦的紅利，選後政治局勢明朗，但高房價民怨居高不下，大坪數產品諸多管制不可能鬆綁，此外囤房稅已過，建商考量大坪數物件囤房稅壓力，極可能加大出清餘屋動作，也對大坪宅不利。

陳炳辰認為，未來大坪宅就算有亮點，也只是少數指標案個案表現，在目前形勢下，買高賣低的賠售案例應會持續出現。

囤房稅 買氣

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