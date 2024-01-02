知名金工藝術家楊炘彪擅長以金屬為主要媒材，融合各項傳統工藝素材與技法，跨媒材結合製作出各式各樣的璀璨金工藝術品，即日起受邀於高雄翰品酒店一樓展出金工漆藝作品，璀璨華美中體現極致工藝技術以及對於宇宙時空因果、自然環境關懷的思考，精彩可期。

高雄翰品酒店林俊宇總經理表示，工藝家楊炘彪擁有深厚的學習背景、純熟的技法加上細膩的情感表現構成精緻的作品，展現工藝創作之美。並在對自然環境的關懷同樣展現於作品的選材，堅持使用不造成汙染、可回收的金屬材料及無毒素不殘留的天然漆料創作，與飯店經營理念不謀而合，期望參觀民眾透過觀展對金工藝術有全新的領會與認識金屬工藝美學。

工藝家楊炘彪因家族經營銀樓，自14歲起接觸金屬工藝，從銀樓產業、大學到研究所課程，至今已超過33個年頭。現職台南應用科技大學商品設計系專任副教授，也在高雄創立「三丰金屬漆藝工作室」，致力推動工藝的傳承與創新。楊炘彪作品得獎無數，屢見於各大藝術展演，包括總統府、立法院、臺灣博物館等國家級殿堂，也曾受邀至法國、日本、韓國、瑞典等海外展出。近年更擔任纖維工藝創作獎、新竹竹塹獎、臺中大墩工藝師、南瀛獎、臺灣工藝競賽獎等重要工藝競賽評審委員。

此次獲高雄翰品酒店的邀請，即日起至6月30日止在飯店一樓大廳藝術空間舉行《浩瀚無垠》楊炘彪金工漆藝創作展。展覽以「宇宙」、「日月星光」、「彩虹」三個子題呈現，藉由手作工藝的創作物件對天下萬物的詮釋與內心思想的傳遞，展出金工、漆藝複合媒材應用作品約94件。

「宇宙」系列宇為上下四方，泛指空間，宙指古往今來，統稱時間，佛學另有一個名稱為十方三世，十方為空間的總和，三世指過去現在與未來。面對紛亂的宇宙時空如何觀透蘊含的因果連結與次序，是此系列創作想探索的議題。

「日月星光」系列作者捕捉日月星光，將天文運行軌跡透過金工結合天然漆藝，創造成器物，巧妙地將宇宙時空收納於身旁。作品以宇宙觀星等創作理念為中心，展現創作者對天下萬物的詮釋與內心思想的傳遞，成熟的技法運用也反映創作者對金屬媒材的深度熟悉與豐富經驗。

「彩虹」系列為2023年新作，充滿奇想又別具張力，創作者從彩虹多姿層次的領悟中推敲出情感的語彙，創造出有著綺麗金屬色彩的作品。彩虹系列是鉍金屬合金的表層氧化膜自然發色，並在時間與溫度的變化之中堆疊出肌理如同愛情，創作者花了兩年的時間試驗一個構想，才得到漂亮的金屬顏色與結晶，讓金工也是一種精工，而且富有詩意。 高雄翰品酒店與藝術家楊炘彪合作，展出94件金工漆藝。記者林政鋒／攝影

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