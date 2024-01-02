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2023年TOYOTA及LEXUS售出15.91萬台 締造史上新記錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA拿下國產及進口車SUV銷售雙冠王，其中，國產COROLLA CROSS狂銷3.7萬台。業者提供
TOYOTA拿下國產及進口車SUV銷售雙冠王，其中，國產COROLLA CROSS狂銷3.7萬台。業者提供

疫情改變許多人的消費行為，2023年和泰（2207）集團TOYOTA及LEXUS銷售雙黑馬，締造史上銷售新佳績，兩大品牌累計銷售達15.91萬台，寫下車市車市銷售新傳奇。

2023年國內的車市銷售不斷上修，和泰集團成為最大贏家，一掃2022年防疫保單帶來的衝擊，成為2023年度國內車市最大贏家。汽車達人表示，和泰集團深耕國內車市，掌握住國內銷售趨勢改變，和泰集團代理的雙品牌緊抓住國人消費者換車及換車需求。

尤其休旅車需求當道，TOYOTA除了進口RAV4熱銷外，推出TOYOTA國產COROLLA CROSS、YARIS CROSS上市後更是一路傳捷報，產品線豐富多元滿足各種消費者需求。LEXUS去年度的銷售也相當火紅，兩大熱銷車RX、NX銷售超夯。

2023年12月國內車市整體銷售數字4.3萬台，TOYOTA銷售穩座第一名寶座，而且遙遙領先同業，12月單月售出1.28萬台，HONDA第2名售出3538台、NISSAN表現也很出色賣出2200台、LEXUS第4名售出1817台及TESLA單月排名第5名，售出1796台。

2023年累計全年銷售47.6萬台，TOYOTA第一名為12.9萬台、HONDA3.04萬台、LEXUS3萬台、BENZ賣出2.4萬台、NISSAN2.27萬台，三陽工業（2206）旗下南陽實業代理的HYUNDAI銷售重返第六名，2.21萬台。

其中，TOYOTA拿下國產及進口車的雙冠王，2023年全年國產的SUV總銷售量為11.3萬台，賣的最好的車款就是COROLLA CROSS狂銷3.7萬台，第2名為CR-V1.6萬台，第3名是MG的HS賣出1.17萬台。進口休旅車賣好的車款再度被TOYOTA RAV4拿下，賣出1.83萬台。

2023年NISSAN全年銷售排名第五名，共賣出2.27萬台。業者提供
2023年NISSAN全年銷售排名第五名，共賣出2.27萬台。業者提供
元月TOYOTA繼續衝銷售買特定車款送Dyson價值近2萬元的三合一涼暖空氣清靜機。業者提供
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三陽工業代理的HYUNDA全年銷售售重返第六名，銷售台數為2.21萬台。黃淑惠攝
三陽工業代理的HYUNDA全年銷售售重返第六名，銷售台數為2.21萬台。黃淑惠攝
進口休旅車賣好的車款再度被TOYOTA RAV4拿下，賣出1.83萬台。業者提供
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車市 TOYOTA Lexus

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