聯亞藥紅血球生成素向 TFDA申請生物相似性藥查驗登記

聯亞藥（6562）今（2）日宣布，自行開發之生物相似性藥品重組人類紅血球生成素（EPO）UB-851，已向衛福部食藥署（TFDA）申請藥品查驗登記與台灣藥證，已完成送件。

聯亞藥表示，EPO 主要用於治療腎性貧血，根據 Allied Market Research 統計，全球 EPO 市場在2020年已達92.4億美元，預估在2028年前可達到114.1億美元，2021至2028年年複合成長率為5.7%。依據 IQVIA（IMS Health）資料庫2022年數據，重組人類紅血球生成素全球市場約64億美元，UB-851 主攻市場為短效型紅血球生成素，全球市場達41億美元。

依財團法人國家衛生研究院及台灣腎臟醫學會發行之「2022 年台灣腎病年報」，台灣慢性腎病透析盛行患者人數在2020年為8萬8,880人 ，2016至2020年透析盛行率每年約增加2至3%；2020年透析發生率為每百萬人口男性600人、女性452人，新發透析人數在同年為1萬2,381人 ，人數呈現增加之情形，20歲以上新發透析患者於透析前一年紅血球生成素使用比率有增加的情形，顯示透析紅血球生成素使用於洗腎發生之腎性貧血等治療等於醫藥品市場上有龐大的需求。

聯亞藥 UB-851 如果取得台灣藥證將成為第一個國產的紅血球生成素生物相似性藥品，可望解決國內仰賴進口藥或缺藥問題，提供眾多洗腎病患殷切期盼之需求，支持衛福部強化國內藥品穩定供應之機制，嘉惠國內慢性腎病透析患者。

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