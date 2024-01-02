中華車超爽！MG品牌2023年大放異彩 年銷突破1.3萬

MG品牌2023年Q4同期掛牌成長逾三倍，以「超規滿配」策略，去年一整年的銷售表現讓引進MG品牌的中華（2204）車元氣滿滿。

2022年7月自MG品牌導入台灣後，當家休旅HS 1.5T旗艦版、PHEV馭電版完勝同級產品配置，旋即在9月正式上市一個月後，繳出2,500張訂單驚人佳績震撼市場；2023年完整的第一個年度，MG Taiwan陸續導入HS 2.0T AWD旗艦版與跨界休旅 ZS 1.5L旗艦版豐富產品陣線，秉持著「超規滿配」的產品策略，提供消費者購車新選擇，在暢旺買氣與產能提升加持下，MG Taiwan 2023年第四季掛牌數為5,292輛，較去年同期成長超過三倍，續寫單季新高銷售紀錄，同時全年總掛牌13,791輛的亮眼的成績單再創歷史新猷，為MG Taiwan寫下全新里程碑。

MG Taiwan表示，新的一年持續與中華汽車協調擴增產能，全力縮短準車主候車時間。經銷拓點部份，MG全台服務據點已翻倍成長到目前共有19間展示中心與23間服務廠規模，2024年也將持續拓展經銷網絡，致力提供消費者更上層樓的購車與保修體驗，朝向品牌登台5年達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。

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