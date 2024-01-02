和泰車2023年新車銷售創新高 LEXUS獲利再創高峰

2023年車市掛牌出爐，和泰汽車（2207）旗下TOYOTA與LEXUS品牌於12月份合計登錄14,654台，市佔率34%。全年合計登錄159,175台的成績，創下和泰車的新高紀錄。即使是2005年台灣車市突破50萬台，和泰車當年的總銷台數150,324台，也沒有2023年的多。

其中和泰車旗的豪華車品牌 Lexus 2023年全年登錄30,065台，年增55.6%，佔有率26.8%，市場排名No.1。Lexus不但奪下2023年豪華車銷售品牌冠軍，更創下高級車市場單一品牌登錄的歷史。

和泰車在新車銷售創下新高下，2023年全年獲利勢必也將創下新紀錄，2023年前三季EPS已達到33.13元，超越過去全年獲利的高峰，在第4季財報揭曉後，2023年的獲利數字成為各方矚目的焦點所在。

和泰車旗下的TOYOTA品牌 12月登錄12,837台，年增36.4%，單一品牌市占率29.7%。主要是TOYOTA品牌在12月擴大促銷，成果斐然，旗下有5 款車型在12 月的登錄台數都超過千台水準。

包括COROLLA CROSS熱銷3,587台，持續稱霸市場全車種銷售NO.1；進口SUV霸主RAV4再次突破2,000台，以2,092台持續站穩進口車銷售第一的位置；同時，全新國產小休旅YARIS CROSS也持續交出好成績，12月份繳出1,509台的佳績。

此外，輕型商用車TOWN ACE亦持續創下連霸紀錄，全月領牌來到1,723台，全年累計 18,259台，囊括輕型商用車57%的級距市佔率，也打破過去市場壟斷的局面，更令市場津津樂道。

Lexus品牌部分， 12月登錄1,817台，年增7.3%，豪華車品牌的佔有率19.9%。12月豪華車登錄9,130台，比前一年減少14.9%，總市場佔比21.2%。但2023年全年共計登錄 112,141台，首次突破10萬台，年增19.1%，總市場佔比23.5%。

Lexus各車系持續展現銷售優異成果，NX車系12月登錄732台，全年累計登錄13,263台，年度銷售蟬聯高級車單一車系銷售冠軍。RX、UX 12月分別登錄467台、285台，全年累計登錄6,321台、5,368台，亦分別為同級距排名No.1。

Sedan部分，ES 12月登錄284台，2023年登錄3,470台，為LUX-M級距排名No.1。LM 12月登錄26台，2023年LM車系登錄達1,168台，年增達150.1%

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