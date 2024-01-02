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2023年車市寫驚奇 掛牌達47.6萬台創下18年新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車市強勁需求下，和泰車三次上修車市預估到47.5萬台已提前達標。 圖／和泰車提供
車市強勁需求下，和泰車三次上修車市預估到47.5萬台已提前達標。 圖／和泰車提供

2023年車市寫下驚奇，在12月台灣車市需求續強，總領牌數43,161台，全年總市場以476,987台寫下驚嘆號，年增達到11%，並重寫18年來新高水準。

車市強勁需求下，和泰車三次上修車市預估到47.5萬台卻已提前達標。事實上12月27日累積掛牌數已達到47.6萬台。主要是車市需求強勁，再加上進口車廠直到12月仍大量來車、積極掛牌，使得2023年市場規模超出年初預估將近3萬台。

至於2024年1月份，和泰車預估為4.7萬台，較去年同期一口氣多了35%，而和泰車自家的兩個品牌Toyota與Lexus 則預計為 15,300台，市占率約32.6%。 1月雖有總統大選及台海政經風險發展不確定性等負面因素，可能影響消費者的購車意願，但在各主要品牌持續擴大促銷優惠衝刺年前買氣下，預估1月份全月總市場仍可達4.7萬台。

龍頭車廠和泰車表示，2023年車市買氣強勁，已達到原先預估規模，疫情期間的訂單遞延到今年交車有助於整體市場規模的發展。進入2024年雖然不再有這麼多遞延的訂單挹注市場，汽車市場也是回到沒有疫情干擾的正常狀況，並不悲觀。

2023年12月份在各主要品牌持續擴大販促方案以完成年度銷售目標，加上部分進口品牌持續到港消化訂單下，全月總市場領牌數來到43,161台，比11月小幅減少1%、但年增3%，在此之前的全年最高是2005年的514,626台。

其中和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於12月份合計登錄14,654台，市占率34%。而全年合計登錄159,175台的成績，更創下和泰車的新高紀錄。

車市 和泰車

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