2023年車市寫驚奇 掛牌達47.6萬台創下18年新高
2023年車市寫下驚奇，在12月台灣車市需求續強，總領牌數43,161台，全年總市場以476,987台寫下驚嘆號，年增達到11%，並重寫18年來新高水準。
車市強勁需求下，和泰車三次上修車市預估到47.5萬台卻已提前達標。事實上12月27日累積掛牌數已達到47.6萬台。主要是車市需求強勁，再加上進口車廠直到12月仍大量來車、積極掛牌，使得2023年市場規模超出年初預估將近3萬台。
至於2024年1月份，和泰車預估為4.7萬台，較去年同期一口氣多了35%，而和泰車自家的兩個品牌Toyota與Lexus 則預計為 15,300台，市占率約32.6%。 1月雖有總統大選及台海政經風險發展不確定性等負面因素，可能影響消費者的購車意願，但在各主要品牌持續擴大促銷優惠衝刺年前買氣下，預估1月份全月總市場仍可達4.7萬台。
龍頭車廠和泰車表示，2023年車市買氣強勁，已達到原先預估規模，疫情期間的訂單遞延到今年交車有助於整體市場規模的發展。進入2024年雖然不再有這麼多遞延的訂單挹注市場，汽車市場也是回到沒有疫情干擾的正常狀況，並不悲觀。
2023年12月份在各主要品牌持續擴大販促方案以完成年度銷售目標，加上部分進口品牌持續到港消化訂單下，全月總市場領牌數來到43,161台，比11月小幅減少1%、但年增3%，在此之前的全年最高是2005年的514,626台。
其中和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於12月份合計登錄14,654台，市占率34%。而全年合計登錄159,175台的成績，更創下和泰車的新高紀錄。
▪ 買便宜屋小心這「註記」可能房子沒了錢也拿不回來
▪ 2024房市如何？專家：多頭結束！剩這區強
▪ 新青安也救不了？淡海買氣創低 專家曝購屋人怕一事
▪ 房市小陽春…大選後報到 專家預期政府推出有利青年購屋政策
▪ 2024年房市迎春天 商用不動產需求強勁
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言