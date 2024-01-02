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餘屋比淡水多、房價被超車！板橋房市亮紅燈

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
板橋房市示意圖。記者游智文攝影
板橋房市示意圖。記者游智文攝影

板橋為新北政經中心，便利交通加上建設多，過往房市表現亮眼，新建案去化快，房價也高人一等。不過，隨著近年新北其他各區發展加速，這情況似乎已改變。

根據內政部去年發布的最近一期新建餘屋資料，板橋新建餘屋量高達2,881宅，居新北所有行政區之冠，比第二名的淡水的1,848宅，還多出上千宅，新建餘屋量體相當驚人。

另外元宏不動產加值服務平台統計實價登錄，近一年新北市「第一環」五大行政區5年內新屋，永和一坪72.1萬最高，其次為板橋65.9萬、新店65.7萬、三重62.2萬、中和62.1萬，板橋新屋房價落後永和，跟中和、永和、新店、三重一樣都僅在六字頭，差距已不大。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，板橋擁有三鐵共構，區內更有很多成熟商圈與大型商場、影城百貨入駐，是目前新北最精華區的區塊，也是新北高收入人士購屋的主要區域。

在如此條件下，卻出現新屋餘屋量大、新屋價格被追上甚至超車，主要有三大因素，包括「區域新屋供給超過需求」、「精華區開發飽合且豪宅買氣差」、「近年重大建設題材較少」。

以「區域新屋供給超過需求」來說，板橋近年新案供給量體大，特別是近年江翠北側重劃區有不少推案量體，但因為價格已漲多，導致買盤進場腳步放緩，買氣明顯跟不上供給，也直接反映在新建餘屋量以及價格表現。

至於「精華區開發飽且豪宅買氣差」，板橋目前精華區塊普遍已開發飽和，近年新推案都集中在房價較低的區域，如：江翠北側重劃區、亞東醫院站附近，新屋房價自然不易拉高。而且，新板特區豪宅產品近年買氣不佳，價格至今尚未回到歷史高點，也導致板橋新屋價格表現受到壓抑。

最後「近年重大建設題材較少」，近年新店有央北重劃區、裕隆城開發題材；中永和也有環狀線、萬大線、左岸重劃區的建設議題；三重更有機場捷運、第二行政中心與環狀線北環段等諸多重大建設，這些都讓板橋不再是市場唯一矚目的焦點，也導致其他區域新屋房價快速走高，甚至有反超車板橋的狀況。

新北五大房市指標區新屋房價與新建餘屋量。資料來源／元宏不動產加值服務平台
新北五大房市指標區新屋房價與新建餘屋量。資料來源／元宏不動產加值服務平台

房價 買氣

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