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房市買賣移轉連6紅！台中、台南兩區大爆量

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖／業者提供
台中房市示意圖／業者提供

桃園、台中、台南及高雄公布去年12月買賣移轉棟數，合計四都12月共交易15,543棟，月增4%，年增16%，年增率寫下連6紅佳績，也讓全年的量縮幅度拉回到5%以內。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，2023年上半年房市「春寒料峭」，下半年則「春暖花開」，受新青安政策鼓舞，首購積極進場；加上平均地權條例上路後，部分預售屋買家轉成屋市場，推升成屋的買賣移轉量能。

此外，年底不少地區受新案完工的交屋潮挹注，爆出近年大量，使12月買賣移轉年增率寫下連6紅好表現，也讓下半年的整體量能，開出年增逾1成的紅盤。

由於下半年的年增率轉正，全年量能也拉回到僅微縮不到5%，推估2023年全年全國的買賣移轉棟數，不僅穩守30萬棟，甚至可達30.5萬棟。

觀察各都12月的單月表現，月增率以台中最吸睛，增幅達32%，以5699棟寫下近24個月的單月新高；年增率則是台南最亮眼，增幅將近4成，年底的拉尾盤，也讓台南全年賣買移轉棟數量增8.1%，成為唯一全年量增的都會區。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，台中年底衝出5699棟大量，最大功臣就是量能達1502棟的北屯區，北屯2023年Q4進入大案的完工交屋期，包括「達麗創世紀」、「大城十月蜂收」、「惠宇朗庭」等，都貢獻不少量體，但總結北屯2023年全年量能8005棟，比去年破萬棟量縮逾2成，創近4年新低，全年表現不算太突出。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，受南科效應持續發酵，包括新市區、善化區均推案熱絡，成為2023年台南房市交易的生力軍。

其中新市區過去的單月交易量多半低於50棟，但目前市場上預售及成屋推案，就有逾20場，其中包括「陽光樹」、「世界南科A」等新案，皆有超過200戶量體，受惠新案陸續完工交屋，讓新市12月衝出「一個月抵一整季」的300多棟大量，第四季移轉量更衝破500棟，入榜台南2023年第四季買賣移轉前四大行政區。

展望2024年房市，1月選後市場干擾因素淡化，加上軍公教加薪、基本薪資調漲，可望穩定首購自住的剛性需求，因此房市發展預料將審慎平穩，「低總價、小坪數」產品，仍將是新年的市場交易主力。

四都近年12月同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
四都近年12月同期買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
四都2023年12月買賣移轉量。資料來源／台灣房屋
四都2023年12月買賣移轉量。資料來源／台灣房屋

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