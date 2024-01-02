有黑色印記更安心 家樂福攜台東大學續推有機鳳梨釋迦

為了讓民眾可以一年四季隨時隨地品嘗有機鳳梨釋迦美味，家樂福再次攜手臺東大學持續推廣「台東有機蜜露鳳梨釋迦」，更聯合食品加工業者福和生鮮農產，首次上架「有機冷凍鳳梨釋迦」隨手包，讓釋迦一年四季都能突破季節銷售限制。

即日起，「台東有機蜜露鳳梨釋迦」、「有機冷凍鳳梨釋迦」將陸續在家樂福影響力概念店、新店店、經國店、內壢店、桂林店、西屯店、鼎山店等共七家分店銷售。

才剛獲得農業部頒發永續善農獎行銷獎的家樂福企業永續經理林夢紹表示，家樂福長期推動食物轉型計畫，2023年更透過「從i開始」行動，支持鼓勵民眾以行動支持永續理念產品。

「台東有機蜜露鳳梨釋迦」採用有機種植，堅持草生栽培，為包含列名保育類的台灣純種環頸雉等野生動物保留良好生態環境，雖然因為果實甜美吸引粉介殼蟲吸食表面甜美汁液，再分泌蜜露給螞蟻吃，在果皮上留下黑色的蜜露印記而賣相不佳，但食用時卻更安心，符合家樂福「從i開始」的理念，希望透過多元產品吸引顧客支持。

本次推出負80度超低溫急速冷凍釋迦隨手包，希望鎖住果肉香氣，讓農民可以突破產季短及銷路不穩定造成的過剩問題，且釋迦經過去皮切小塊，也讓顧客可以突破空間及時間的限制，一年四季享受釋迦美味。

臺東大學友善環境農漁產推廣中心主任劉烱錫表示，今年初和家樂福合作時有開發冷凍產品的點子，經過努力後今年透過福和生鮮農產公司新增了有機加工產線，開發超低溫急速冷凍鳳梨釋迦，讓世界各地的消費者都有可能吃到來自台東的有機鳳梨釋迦。

低溫的急速冷凍技術處理，避免果實褐變、果肉黃化問題，可以鎖住產期的鮮甜，也保持果肉纖維的Q彈口感，隨手包的方式更方便食用，不僅有冰淇淋的口感以及鮮果酸甜濃郁的風味，而且無添加，適合全家一起享用。

台東釋迦佔台灣產量九成，其中則有五成以出口為主，為了突破蟲害對於出口量的影響，許多農民致力清潔果皮外表，以增加外銷的成功機率。農民李俊儀表示，如果顧客願意接受外表有蜜露斑點的釋迦，對於農民來說也可以節省許多時間。

農民堅持的草生栽種方式，30公分雜草提供如保育類的台灣純種環頸雉，躲匿天敵及繁衍的場所。且相對於森林的固碳能力，雜草生長速度快，且生命週期短，能快速大面積覆蓋土地，吸收溫室氣體、降低排放率，更符合淨零碳排政策。 家樂福攜手臺東大學開發超低溫急速冷凍鳳梨釋迦，讓世界各地的消費者都有可能吃到來自台東的有機鳳梨釋迦。家樂福／提供

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