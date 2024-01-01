台中大遠百新年首波特惠 金鐘得主加持迎新生日慶

台中大遠百跨年喜迎生日慶，年度首檔促銷活動開跑，今（1）日起至1月17日百貨服飾當日累計5,000送500元、全館消費加碼祭出2.5萬元再加送500元、國際精品指定專櫃單筆1萬送500元、大家電單筆1萬送1,000元、保健器材單筆滿5,000送500元買越多送越多。

針對信用卡超值回饋，10大銀行聯手出擊百貨服飾(含精名品)當日累計6,500送100元、10大指定銀行刷數位3C（含APPLE/MUJI）單筆分期1萬送500元。

今天元旦除了逛街人潮湧現外，買氣更是同步爆發，其中居家廚電及餐飲表現最為亮眼；像是怡眾國際美膳雅氣炸微波烤箱25L推薦價1萬900元，三種不同的烹調方式料理更簡單；佳醫健康超淨 Circle Air 抗敏清淨機推薦價9,980元，強勁的循環家中區域，全面淨化更清新。

元旦連假期間更有名人加持，BOSE 專櫃邀請金鐘獎得主陳漢典擔任一日店長，不僅帶來歌曲表演，也近距離與粉絲互動，介紹三大新品上市 BOSE ULTRA 消噪耳塞、BOSE 消噪耳機及 BOSE ULTRA 消噪耳機。

今天店家更祭出加碼活動，凡購買三大新品即贈 BOSE 紀念馬克杯，除此之外，購買 BOSE 家庭劇院900+低音箱700組合，加贈 Dyson 吹風機(限量20組）。

歡慶台中大遠百生日慶，同時邀請台中一中雷霆儀隊和管樂隊活力滿滿，整齊的拋槍、走位，將台中大遠百新年的第一天帶向高潮。台中大遠百也在一樓時尚廣場打造「歡樂夢想樂園」，邀請大小朋友遨遊五大夢幻遊樂設施，並攜手館內多家品牌合作，凡消費還有機會獲得單程兌換券乙張。

1月4日至1月30日，台中知名的幻覺博物館將挑戰民的感官極限，不僅能體驗視覺衝擊，也包含娛樂和學習的冒險之旅，引領進入一個奇幻的視錯覺世界。 台中大遠百跨年喜迎生日慶，年度首檔促銷活動開跑。大遠百提供 台中大遠百打造「歡樂夢想樂園」，邀請大家遨遊五大夢幻遊樂設施。大遠百提供

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