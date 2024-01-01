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電商教父何英圻預言：今年是 momo與Coupang B2C龍頭爭霸年

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

近幾年台灣電商產業頻有變動，台灣的「電商教父」、91APP 董事長何英圻在臉書發文指出，預期台灣電商史第三個十年最關鍵的事件，將會是 B2C 龍頭爭霸戰。時間落在今年，他預期，將是本土的富邦媒（momo）購物網與亞洲主要零售電商酷澎（Coupang）之爭。

何英圻進入台灣電商產業近30年，他第一次創業被 eBay 以約4億元收購，第二次創業被 Yahoo 以約20億元收購，第三次創業則是台灣第一家零售業完整系統解決方案91APP，並在台灣順利掛牌上櫃。

何英圻在臉書發文指出，若把台灣電商用三個十年簡單劃分，第一個十年由2000年-2010年，代表性的個案是2003年Y!奇摩拍賣跟 eBay 熱戰，纏鬥數年後 eBay 敗走，Y!成為台灣最大 C2C 業者，2004年更成立Y!購物中心（興奇科技），2009年雙12業績破百億，是台灣最大 B2C 業者。

第二個十年由2010年-2020年，關鍵戰役是2017年網路家庭 PChome 跟蝦皮的 C2C 大戰，雙方所投注的資源金額是以數十億台幣來計算，是台灣電商市場從未看過的市場戰爭等級，歷經兩年 PChome 商店街落敗。這場 C2C大戰牽動B2C龍頭易主，2018年 momo 購物就超越 PChome 的購物中心。

何英圻說，第三個十年，在疫情催化電商發展，momo 在2022年（營收）突破1,000億，成為台灣第三大零售業者，僅次於7-11與全聯。2023年他本來以為，台灣B2C龍頭爭霸應該已經底定，因為現在的 B2C 霸主，說規模有規模，說技術有技術，說人才有人才，momo 已不是任何一家台灣零售集團可以擊敗的對手。但當2023年初Coupang 再次進軍台灣市場，很多朋友都在關心。

他指出，他只提一件事，就是「到底是不是玩真的」，如果是作秀那就不討論，如果玩真的「錢要到人要到」。他觀察，到了2023年中，消息一波波傳來，金創辦人常住台北辦公室，物流倉庫現在已經規劃到第N座，數十億台幣注入台灣。雙十一檔期，Coupang　的訂單數字已經超越 PChome。

何英圻指出，雖然有人說是 Coupang 平均客單低，但這個想法「我認為是誤判情勢」，因為電商訂單數等同於消費者人數，當消費人數上去，訂單金額超越只是時間問題而已。這個速度完全跟他本來想得完全不一樣，比預期速度快很多。

他強調，以現在發展速度，Coupang 將於2024年單月超越 PChome，2024年將直接挑戰 momo 龍頭地位。B2C這個戰火引爆，最快2024下半年，最慢在2025年戰火一定會爆發。

何英圻預期，這次 B2C 龍頭爭霸的戰爭等級，預估將超過上次蝦皮大戰，戰爭將以 B2C 為中心，但不會僅限於 B2C的多重次戰爭，雙方會傾可集結力量來做決戰。這將是台灣電商史，值得大書特書的精采一戰。

電商 momo PChome

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