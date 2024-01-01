紅海回不去搶櫃大戰開打！2024首日物流業者急調櫃找船班

葉門胡塞叛軍攻擊行經紅海商船，這次令業界擔心，這艘船不足24小時兩度被攻擊還差一點被登船，原本想要復航的馬士基再度暫緩，全球各大航商恢復走蘇伊士運河恐怕時間拉長。2024年開春第一天，不少客戶擔心運價飆漲，急著找物流業者下單調櫃找船班，搶櫃大戰開打。

紅海暫時回不去，海運公司近期已經開始請原委託要運往紅海的貨改道，首先委託的航道必須改變，同意加長時間走好望角；其次，客戶如果不同意走好望角，請客戶將櫃內的東西清空還櫃，如果占著櫃子不還，必須要支付延長貨櫃的使用費用，據了解，每20呎櫃加收1,700美元，每40櫃加收2,600美元。

國內的物流業者指出，船公司航行蘇伊士運河走紅海，有可能遇到胡塞武裝組織攻擊，根據外電報導，馬士基已同意為船員加薪一倍，作為冒險航行在紅海工作的危險津貼；物流業者分析，代表船公司即便恢復紅海，相當的費用也不少會少，最終還是需要客戶來買單，如果沒有價格上的優惠，就算時間比較早抵達，戰爭被襲擊的壓力下，對於客戶來說，走紅海已經沒有吸引力，寧可早點出貨，繞道好望角將貨物安全送達最重要。

因為是紅海危機是臨時的事件，之前有不少貨都是簽約走蘇伊士運河，原本已經裝櫃的貨，還是有客戶願意等紅海開放繼續走紅海，最近船公司擔心復航遙遙無期，已經發通知請客戶必須做決定，不是選擇還櫃子就是要同意改道，如果不還櫃子必須加收貨櫃使用費。

國內的航運業者分析，海運市場已經低迷近一年的時間，整個貨櫃的調度是緩慢的，再加上之前景氣不好，各大業者的庫存量都不會太多，現在「半路殺出程咬金」，不只是海運業界全面準備，所有的出口商也都高度警戒，整個業界可以說再度措手不及，本周最新SCFI運價也間接證實，運價飆漲已經成為事實。

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