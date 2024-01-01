新青安也救不了？淡海買氣創低 專家曝購屋人怕一事
8月新青安房貸上路後，激起一波房市買氣，很多年輕人進場購屋，加上先前TPASS通勤月票上路，不少人認為對房價低基期，且有捷運、輕軌的淡海新市鎮房市有助益，甚至會開啟新一輪房價上漲。
不過，元宏不動產加值服務平台彙整實價資料指出，近三年淡海新市鎮各區塊房價雖有上漲，但交易量卻不增反減，2023年至今區內大樓華廈交易件數僅2238件，估計將連兩年量縮，創近三年新低量，TPSS或是新青年安心成家方案對於淡海新市鎮的房市，帶動效果有限，買氣並無明顯提升。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，近三年淡海新市鎮房價上漲，主要是因為房價基期低易拉抬，以及整體大環境房價皆漲所造成，並非買氣上升導致。新青安帶動各地買氣，但購屋者依然不選淡海，主要有二大關鍵：
第一、通勤時間仍太長
TPASS上路，對淡海通勤族確實是一個福音，可降低不少通勤成本，不過「通勤成本降」但「通勤時間仍未變」。淡海新市鎮搭輕軌、捷運通勤到北市區仍需花上一個小時以上，加上淡水的聯外道路車流量大、車道容量不足，尖峰時段塞爆是很多在北市工作的淡水人噩夢，因此，即便有TAPSS與新青年，對於淡海新市鎮房市買氣提升仍有限。
第二、新建餘屋量大 購屋者深怕一買就套
根據內政部2023年7月出刊的低度及待售住宅統計，也就是空屋統計，淡水地區以1.4萬宅高居第一，空屋率也達12.4%，明顯遠高於同為新北熱區的新店、板橋、三重、新莊、中永和的5%~6%空屋率。
而且，到2022年Q4為止，淡水新建餘屋量仍達1848宅，高居新北各行政區的第二名。目前淡水過高的空屋率與大量的新建餘屋量，讓不少購屋者相當擔心，深怕一買就會套牢。
不過，陳傑鳴也直言，淡水對於北市上班族來說，雖缺點不少，但北市外圍第一圈2~3字頭房價區域相當稀有，目前淡海新市鎮整體均價仍不到3字頭，如果喜歡海景，且工作上無需跟大家擠尖峰時刻的人，在淡水購屋其實還是一種不錯的選擇，後續「淡北道路」完工通車，交通若可疏解，淡水房市仍有機會破繭而出。
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