聽新聞
test
0:00 / 0:00
貨輪遭攻擊 馬士基停航紅海48小時
紅海危機難解，全球航運巨擘馬士基（Maersk）才剛宣布重返紅海，一艘貨櫃輪上月卅日遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊，馬士基隨即宣布暫停所有船隻航行紅海四十八小時，也使貨櫃輪業者全面復航紅海航線再添變數。
國內的航運業者指出，全球航運業重返紅海時間遙遙無期，今年全球貨櫃「供過於求」直接大逆轉變「供不應求」，元月開始貨櫃輪面臨缺船、缺櫃及塞港的三缺夢魘。
針對馬士基的船舶又被攻擊的新發展，讓全球海運業者相當擔憂人員及船舶安全，對於重返一事更嚴謹，各大知名海運包括國內的長榮、陽明目前都不敢跟進；國內的物流業者認為，元月遠東到歐洲將出現天天有新價的走勢。
馬士基發布聲明表示，「目前正努力確信這起事件的相關細節，並正密切（與各國當局）對話，以評估該地區的安全水準。」
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 建案旁有警消還會買嗎？ 眾人點名這1地才是嫌惡設施：會崩潰
▪ 北市出現房價倒掛 新成屋價格高於預售屋
▪ 空調小教室／破解無良師傅2話術 冷氣不冷先看這裡
▪ 夫妻各付一半頭期款買房 婆婆一句話就想同住惹怒眾人
▪ 部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言