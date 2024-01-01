貨輪遭攻擊 馬士基停航紅海48小時

紅海危機難解，全球航運巨擘馬士基（Maersk）才剛宣布重返紅海，一艘貨櫃輪上月卅日遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊，馬士基隨即宣布暫停所有船隻航行紅海四十八小時，也使貨櫃輪業者全面復航紅海航線再添變數。

國內的航運業者指出，全球航運業重返紅海時間遙遙無期，今年全球貨櫃「供過於求」直接大逆轉變「供不應求」，元月開始貨櫃輪面臨缺船、缺櫃及塞港的三缺夢魘。

針對馬士基的船舶又被攻擊的新發展，讓全球海運業者相當擔憂人員及船舶安全，對於重返一事更嚴謹，各大知名海運包括國內的長榮、陽明目前都不敢跟進；國內的物流業者認為，元月遠東到歐洲將出現天天有新價的走勢。

馬士基發布聲明表示，「目前正努力確信這起事件的相關細節，並正密切（與各國當局）對話，以評估該地區的安全水準。」

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