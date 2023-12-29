快訊

國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

從門可羅雀變門庭若市！熱狗餐廳瞬間爆紅 全因這張照片

環團疑柴山多孔杯珊瑚生態遭破壞 中油：並無縮小趨勢

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
環保團體今（29）日赴三接藻礁現場探勘柴山多杯孔珊瑚生態。中油提供／照
環保團體今（29）日赴三接藻礁現場探勘柴山多杯孔珊瑚生態。中油提供／照

環保團體今（29）日赴三接藻礁，探勘後指出，當地柴山多杯孔珊瑚生態受三接工程影響，實地調查顯示面積有縮小的情形。對此台灣中油公司（1328）表示，柴山多杯孔珊瑚調查受限於調查當天天候、退潮程度、水體混濁程度等不同影響，每季可觀測之群株數及面積不盡相同，且依歷年G2區柴山多杯孔珊瑚平均面積統計結果檢視，並無面積縮小趨勢，台灣中油歡迎潘忠政先生等環保團體共同參與實際調查，以弭平彼此間之誤解。

潘忠政先生於現勘前提供109年第1季大潭G2區22點位柴山多杯孔珊瑚資料，今日現勘後進行比對，認為此22點位柴山多杯孔珊瑚面積大多較109年調查時縮小。

台灣中油所委託之海洋大學團隊說明，原調查方法係以尺規量測珊瑚群株之長與寬，此法容易產生辨識誤差，且受記錄者本身主觀判斷影響大，因此自112年第4季起，調查團隊採用目前國際主流通用量測方式，現場拍照後回實驗室以ImageJ軟體分析，更能精確量測其實際面積。依歷年G2區柴山多杯孔珊瑚平均面積統計結果檢視，並無面積縮小趨勢。海洋大學團隊現已採用國際間最新量測方法-影像辨識實際量測大小較為精確，並持續追蹤當地生態與環境。

至於小燕鷗繁殖成功率是否因三接施工關係導致下降，台灣中油表示，小燕鷗的棲息地時常在變動，同樣也委請專業團隊持續追蹤。

台灣中油表示，歡迎各界一起關切大潭藻礁與環境生態，但生態觀察需要長期的監測才能夠瞭解其真實狀況，盼各界能夠以大時間尺度來觀察。台灣中油以公開透明方式虛心接受各主管機關監督，亦樂見NGO一同參與生態調查與各審查監督會議，期盼透過各界凝聚共識，一同為藻礁生態保育共盡一份心力。

珊瑚 中油公司 生態保育

延伸閱讀

桃園大潭藻礁面積縮柴山多孔珊瑚減？ 環團中油看法不一

最終場政見會討論淨零排放才5分鐘 環團：氣候政見不足應補充

影／陽明山6-6保護區變更住宅區開發商敗訴 環團籲重辦環評

平安夜台中反空汙集會 環團籲今年底前「無煤中火7天」

相關新聞

震撼！科技業大咖出手 豪砸近29億、一口氣包租潤泰南港玉成段大樓

據潤泰新（9945）今（29）日傍晚最新公告，持股七成的子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3～17...

連鎖書店二哥金石堂持續展店 新竹大遠百店開幕

金石堂今年雖關閉信義店，不過仍持續展店，進駐新竹市區的新竹大遠百店今（29）日開幕，接棒金石堂竹北店營運，竹北店原址將於...

環團疑柴山多孔杯珊瑚生態遭破壞 中油：並無縮小趨勢

環保團體今（29）日赴三接藻礁，探勘後指出，當地柴山多杯孔珊瑚生態受三接工程影響，實地調查顯示面積有縮小的情形。對此台灣...

中鼎打造綠色工程 獲台電綠色環保優良工地雙獎肯定

台灣最大統包工程承攬商中鼎集團，近期執行「高雄興達複循環電廠」與「台中電廠供煤系統改善」專案，應用綠色減碳技術的成效，榮...

破天荒！SCFI運價指數一周漲幅達4成、歐洲線漲8成

貨櫃輪運價開盤，證實運價沒有最高，只有更高，全球貨櫃海運運價搭直升機，這次漲幅直接破天價，單周漲幅達40%，其中遠東-歐...

前國衛院院長梁賡義 接任台灣浩鼎生技新董座

浩鼎（4174）今（29）日召開董事會，一致推舉新加入的法人董事代表、前國家衛生研究院院長、陽明大學校長梁賡義出任新董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。