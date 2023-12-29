視察郵政物流園區 陳揆：朝智慧化方向 強化物流韌性

行政院長陳建仁今日前往桃園市視察「郵政物流園區」時表示，中華郵政公司投入258.5億元建置「郵政物流園區」，除規劃各建物取得「綠建築」與「智慧建築」等標章外，亦結合「智慧能源管理」與「智慧感測技術」，打造兼具環保、節能的「智慧園區」。

陳揆說，目前園區內的「郵政物流中心」及相關公共設施已完成，「郵政資訊中心」、「北臺灣郵件作業中心」與「郵政營運中心」將陸續完工，預計於2024年全部完工，2025年正式啟用，未來除了提升郵務服務的效率與品質，以及強化我國物流韌性與發展外，也帶動地區發展、建構智慧物流示範區，形塑產業群聚，攜手產業共榮共利、永續發展。

陳揆致詞時表示，他欣見具有百年歷史的郵政公司積極轉型與創新發展，投入258.5億元資金建置「郵政物流園區」，以「智慧」、「綠能」為目標，規劃各建物取得「綠建築」與「智慧建築」等標章，並導入風力及太陽能發電、雨水回收等永續設施，結合「智慧能源管理」與「智慧感測技術」，打造兼具環保、節能的「智慧園區」。

此外，園區內留設近4,000坪的郵政形象公園，連結滯洪池及休閒步道，提供優質休憩場所，更顯示郵政公司在產業發展上，兼具節能永續及環境保護的用心。因此，他今日特別前來視察，除關心郵政物流園區的公共工程、營運及相關規劃外，也期盼未來能朝智慧化、數位化及自動化的方向發展，並發揮公私協力的力量，協助新創事業的育成。

陳揆指出，現階段園區內的「郵政物流中心」及相關公共設施已完成，「郵政資訊中心」、「北台灣郵件作業中心」與「郵政營運中心」將陸續完工，希望於2024年如期如質完工，2025年正式啟用。在聯外交通方面，為使物流運送更完善、便利，交通部已做好盤點整合，正進行國道1號林口交流道改善工程，期能發揮一加一大於二的綜效。而上述工程未來完工後，除了提升郵務服務的效率與品質，以及強化台灣的物流韌性與發展外，同時也帶動地區發展、建構智慧物流示範區，形塑產業群聚，攜手產業共榮共利、永續發展，為台灣民眾帶來更多優質服務。

他強調，台灣位處東亞中心位置，地理條件優越，已有愈來愈多國家認為台灣是適合宜居及發展產業的地方，紛紛來台投資高科技、半導體及物流等產業，因此鄰近桃園國際機場及台北港的「郵政物流園區」，除了提供在地化服務，未來也應加強國際化服務。在招商規劃部分，目前已有PChome（網路家庭國際（8044）資訊公司）承租郵政物流中心的倉儲單位，未來也希望其他建物的招商能夠順利，吸引其他單位陸續進駐，讓全世界看見台灣物流產業的發展。

陳揆表示，中華郵政公司具有優良的歷史傳統，在領導階層、工會及所有同仁團結一致、同心協力合作下，不斷向前邁進、創造更好價值，並藉由創新轉型，迎向新世紀的到來，例如今 (2023) 年即舉辦「第39屆亞洲國際郵展」，這是一項深具意義的文化外交活動，不僅展現台灣多元面貌，更讓全世界看見台灣的美好。

陳揆期勉郵政公司未來在業務運作及營運效能等方面均能達標，並再次感謝郵政公司同仁在新冠疫情期間協助運送抗疫物資，與大家一同並肩作戰，度過防疫最艱難時期，同時也不忘提醒由於目前境外非洲豬瘟疫情嚴峻，當國際郵件進入台灣時，郵政公司同仁仍要重視防疫工作，全力阻絕非洲豬瘟於境外。

此行，陳揆先聽取中華郵政公司總經理江瑞堂簡報「郵政物流園區簡介及建物營運規劃說明」，並於致詞結束後，現地視察園區整體規劃模型、郵政自營倉儲單元、PChome承租倉儲單元，以及設置在頂樓的風力發電設施。

商品推薦