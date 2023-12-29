鍍面鋼品大廠燁輝明年1月盤價開漲 鍍鋅和烤漆品項漲價每公噸1000元

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）今（29）日以漲盤開出明年1月份的內銷盤價；其中，鍍鋅和烤漆品項均漲價每公噸1,000元，至於8月出貨的外銷接單也調漲每公噸20至45美元，可為營運表現加持。

燁輝表示，觀察近期原物料行情變化，煤、鐵價格高位震盪，鐵礦價格更一度突破至每公噸140美元，持續創下今年新高，而澳洲焦煤也站上每公噸320美元，原料價格連動煉鋼成本，成本居高成為推動鋼價強勢的關鍵。

以美國熱軋為例，當地流通價已逾半月維持在每公噸1,200 美元高點，對比今年9月20日的低點每公噸761美元，共上漲452美元，漲幅達五成。

而在美國行情帶動下，歐洲熱軋隨之走強，南北歐市場報價自10月中下旬起漲迄今達每公噸100美元以上，歐美鋼價的走勢連動亞洲鋼價，中國大陸熱軋期現貨格截至目前為止已站上人民幣每公噸4,100元。

在此同時，推升各大指標鋼廠如寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜等鋼廠最新盤價均以漲盤開出，顯示全球鋼市將於新的一年開啟榮景，後市可期。

該公司進一步指出，國際鋼市已走出長達一年的低谷，於隧道盡頭迎來光輝，惟近期市場預期明年美國降息態勢明顯，連動近日美元指數持續下修，導致台幣從今年10月上旬一路升值迄今達4.9%。

外銷接單暢旺雖有助內銷市場分散壓力，且疊加國內指標大廠開出漲盤下持續拉動整體市場行情，但持續升值的台幣亦對該公司造成出口壓力與隱憂，在未來迎接全球鋼價穩健走揚態勢下，須增進客戶建立庫存需求信心。

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