鍍面鋼品大廠燁輝明年1月盤價開漲 鍍鋅和烤漆品項漲價每公噸1000元
鍍面鋼品大廠燁輝（2023）今（29）日以漲盤開出明年1月份的內銷盤價；其中，鍍鋅和烤漆品項均漲價每公噸1,000元，至於8月出貨的外銷接單也調漲每公噸20至45美元，可為營運表現加持。
燁輝表示，觀察近期原物料行情變化，煤、鐵價格高位震盪，鐵礦價格更一度突破至每公噸140美元，持續創下今年新高，而澳洲焦煤也站上每公噸320美元，原料價格連動煉鋼成本，成本居高成為推動鋼價強勢的關鍵。
以美國熱軋為例，當地流通價已逾半月維持在每公噸1,200 美元高點，對比今年9月20日的低點每公噸761美元，共上漲452美元，漲幅達五成。
而在美國行情帶動下，歐洲熱軋隨之走強，南北歐市場報價自10月中下旬起漲迄今達每公噸100美元以上，歐美鋼價的走勢連動亞洲鋼價，中國大陸熱軋期現貨格截至目前為止已站上人民幣每公噸4,100元。
在此同時，推升各大指標鋼廠如寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜等鋼廠最新盤價均以漲盤開出，顯示全球鋼市將於新的一年開啟榮景，後市可期。
該公司進一步指出，國際鋼市已走出長達一年的低谷，於隧道盡頭迎來光輝，惟近期市場預期明年美國降息態勢明顯，連動近日美元指數持續下修，導致台幣從今年10月上旬一路升值迄今達4.9%。
外銷接單暢旺雖有助內銷市場分散壓力，且疊加國內指標大廠開出漲盤下持續拉動整體市場行情，但持續升值的台幣亦對該公司造成出口壓力與隱憂，在未來迎接全球鋼價穩健走揚態勢下，須增進客戶建立庫存需求信心。
▪ 這商圈最快復甦！北市店租破萬元店面年增3倍 專家：最糟時間已過
▪ 北市平面車位建案占比跌破5成 1個平面車位可抵桃園2個這
▪ 彰化縣明年土地公告現值 這處「地王」每坪70萬元蟬聯
▪ 高市113公告土地現值地價微調漲 大遠百連11年蟬聯地王
▪ 部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言