快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

泰福董座閻雲辭職後 董事會再請陳林正回鍋二度接董座

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰福-KY（6541）今（29）日召開臨時董事會，隨著原董座閻雲辭職後，今日推舉陳林正擔任董事長。泰福表示，陳林正具有法學及財務背景，熟悉泰福營運，此次重掌董座，對泰福未來發展將發揮加乘綜效。

泰福表示，陳林正擁有哈佛大學學士、碩士及法學博士學歷，過去長期擔任泰福董事，並曾任公司財務長，2020年接任執行長，隔年的2021年自創辦人趙宇天手中接掌董事長一職，爾後交棒閻雲。

泰福指出，陳林正對公司業務發展及公司營運相當熟稔，將帶領泰福經營團隊，戮力深化企業垂直及水平資源整合、發揮營運優勢，創造所有股東、員工、客戶之最大價值。

隨著旗下生物相似藥陸續進入商業化，泰福生技正從研發公司轉型迎向商業化的關鍵階段，而且完成切入CDMO及新藥開發等新領域的所有準備，蓄勢待發。

哈佛大學 新藥開發 生技

延伸閱讀

幫網紅女兒接破百業配 「最美刑警」被判兼職下場出爐

求媽顧小孩遭拒！孝親費卻「該給都不能少」她心寒不回娘家了

威創暴雷 13.3億被收購方代表轉走 2高層陸續辭職

繼浩鼎之後 泰福生技董座閻雲再請辭董座暨執行長職務

相關新聞

這路口蟬聯屏東地王31年 1坪66.8萬元

屏東縣113年公告土地現值及公告地價，經屏東縣地價評議委員會評定完成，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112年...

侯友宜宿舍公辦都更今審議通過 1119坪明下半年改建兩大樓

新北市府推動之板橋區府中段472地號等9筆市長宿舍土地都更暨權利變換計畫案，今日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過，...

前國衛院院長梁賡義 接任台灣浩鼎生技新董座

浩鼎（4174）今（29）日召開董事會，一致推舉新加入的法人董事代表、前國家衛生研究院院長、陽明大學校長梁賡義出任新董事...

雲豹能源旗下天能綠電攜手高雄銀行 導入綠電交易信託機制

為建構再生能源創電、售電與購電三方穩健的綠電交易環境，雲豹能源(6869)旗下售電業子公司天能綠電，今日參加高雄銀行舉辦...

明年促參預計簽約最大案在板橋第二運動場體育場用地 投資150億元

促進民間參與公共建設連續三年都有不錯成績，財政部促參司盤點明年有機會簽約的投資案件，光是前五大加總，民間投資金額就有42...

影／汐東線要徑工程開工 捷運沿線房價看漲

汐東線要徑工程開工動土28日在汐止舉行，新北市代理市長劉和然致詞時特別強調，過去三年來捷運汐東線的綜合規畫已通過中央核定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。