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侯友宜宿舍公辦都更今審議通過 1119坪明下半年改建兩大樓
新北市府推動之板橋區府中段472地號等9筆市長宿舍土地都更暨權利變換計畫案，今日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過，待核定發布實施後，預計於明年下半年動工，整合周邊私有土地規劃興建2棟地上7層及26層、地下5層SRC建築物。
財政局表示，此案基地面積約1119坪，位於板橋區文化路一段，鄰近新板特區及府中商圈，區位及未來發展潛力良好。基地內市有建物現況為市長宿舍，因屋況老舊效能不佳，市府決定結合周邊私有土地以公辦都市更新方式活化市有地，透過公開評選機制，徵選出冠德建設股份有限公司擔任實施者，預期環境帶動地區發展。
實施者配合市府都更政策捐贈約287坪公共化幼兒園公益設施空間，擴大整合周邊私有土地規劃興建2棟地上7層及26層、地下5層SRC建築物，其中1棟配合原私有地主需求規劃設計，另1棟為合作金庫營業廳及辦公室、店鋪、公共化幼兒園、職務宿舍及住宅使用之複合型住宅商辦大樓。
此案建築規畫在景觀配置上搭配帶狀廣場與半戶外樹影川廊等設計，重現區域居民人文對話空間，另因位處府中美學示範基地範圍內，在建築造型上結合府中美學理念並融入在地元素，將古城區與新城區的城市景觀融合，重塑地方特色及再造社區生活。
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