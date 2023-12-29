這路口蟬聯屏東地王31年 1坪66.8萬元
屏東縣113年公告土地現值及公告地價，經屏東縣地價評議委員會評定完成，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112年上漲2.02%；作為課徵地價稅基礎的公告地價則較111年上漲3.99%。屏東縣地王仍為屏東市民生路與民權路的路角地，是一家連鎖服飾店，蟬聯31年地王，公告土地現值為每平方公尺20萬2200元，換算1坪約66.8萬元。
縣府地政處表示，今年雖受銀行放貸利率調漲及營建成本上升影響，房地產市場交易量縮減，但因屏東市六塊厝產業園區、屏東高鐵特定區周邊計畫開發、縣民公園與大武營市地重劃、屏東榮總開幕營運、東港地區機九行政區與文化社福建設開發、潮州體育建設、恆春古城及恆春醫院等重大建設支撐及各鄉鎮交通路網等公共建設效益資本化影響，整體而言微幅上漲。
地政處指出，交易熱絡地區包含屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮與長治鄉、內埔鄉、琉球鄉等鄉鎮，上漲較為顯著地區則有屏東榮總、六塊厝產業園區、太平洋百貨商圈周圍區域及琉球鄉白沙尾漁港碼頭周邊商圈。
113年公告土地現值調整經考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定屏東縣平均調幅2.02%。全縣7267個地價區段，評議結果2805個地價區段（38.6%）上漲，4458個地價區段（61.35%）持平，4個地價區段（0.06%）下跌。各行政區評議結果皆上漲。漲幅最大的琉球鄉，因觀光旅遊發展帶動市場交易熱絡，加上基期較低，為符合市價發展情形，全鄉平均調幅3.04%。
地政處指出，重新規定地價是2年辦理1次；屏東縣113年公告地價調整，綜合考量社會經濟狀況、民眾負擔能力、實價登錄資訊等因素，反應近2年一般正常交易價格變動情形，評定全縣平均調幅3.99%。全縣7267個地價區段，有3148個地價區段（約43.32%）上漲，4095個地價區段（約56.35%）持平，24個地價區段（約0.33%）下跌。
地政處正計算全縣94萬餘筆宗地的公告土地現值及公告地價作業，民眾如須查詢相關地價資訊，可於113年1月1日正式公告後，到各地政事務所查詢，或連結地政處網頁（http://www.pthg.gov.tw/plantpp/Default.aspx）。
地政處提醒，今年適逢重新規定地價年度，土地所有權人可113年1月31日前至土地所在地政事務所，按公告地價的80%至120%價格自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃臺(https://dc.land.moi.gov.tw/)線上申報或以郵寄、傳真方式申報，屆期未申報者統一以公告地價的80%為申報地價。
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