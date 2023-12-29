快訊

跟進停售潮！全球人壽：實支實付附約明中止授權招攬

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

2023年台股漲近3,800點！每位股民平均爽賺百萬元

這路口蟬聯屏東地王31年 1坪66.8萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣地王仍為屏東市民生路與民權路的路角地，是一家連鎖服飾店，蟬聯31年地王，公告土地現值為每平方公尺20萬2200元，換算1坪約66.8萬元。圖／報系資料照
屏東縣地王仍為屏東市民生路與民權路的路角地，是一家連鎖服飾店，蟬聯31年地王，公告土地現值為每平方公尺20萬2200元，換算1坪約66.8萬元。圖／報系資料照

屏東縣113年公告土地現值及公告地價，經屏東縣地價評議委員會評定完成，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112年上漲2.02%；作為課徵地價稅基礎的公告地價則較111年上漲3.99%。屏東縣地王仍為屏東市民生路與民權路的路角地，是一家連鎖服飾店，蟬聯31年地王，公告土地現值為每平方公尺20萬2200元，換算1坪約66.8萬元。

縣府地政處表示，今年雖受銀行放貸利率調漲及營建成本上升影響，房地產市場交易量縮減，但因屏東市六塊厝產業園區、屏東高鐵特定區周邊計畫開發、縣民公園與大武營市地重劃、屏東榮總開幕營運、東港地區機九行政區與文化社福建設開發、潮州體育建設、恆春古城及恆春醫院等重大建設支撐及各鄉鎮交通路網等公共建設效益資本化影響，整體而言微幅上漲。

地政處指出，交易熱絡地區包含屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮與長治鄉、內埔鄉、琉球鄉等鄉鎮，上漲較為顯著地區則有屏東榮總、六塊厝產業園區、太平洋百貨商圈周圍區域及琉球鄉白沙尾漁港碼頭周邊商圈。

113年公告土地現值調整經考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定屏東縣平均調幅2.02%。全縣7267個地價區段，評議結果2805個地價區段（38.6%）上漲，4458個地價區段（61.35%）持平，4個地價區段（0.06%）下跌。各行政區評議結果皆上漲。漲幅最大的琉球鄉，因觀光旅遊發展帶動市場交易熱絡，加上基期較低，為符合市價發展情形，全鄉平均調幅3.04%。

地政處指出，重新規定地價是2年辦理1次；屏東縣113年公告地價調整，綜合考量社會經濟狀況、民眾負擔能力、實價登錄資訊等因素，反應近2年一般正常交易價格變動情形，評定全縣平均調幅3.99%。全縣7267個地價區段，有3148個地價區段（約43.32%）上漲，4095個地價區段（約56.35%）持平，24個地價區段（約0.33%）下跌。

地政處正計算全縣94萬餘筆宗地的公告土地現值及公告地價作業，民眾如須查詢相關地價資訊，可於113年1月1日正式公告後，到各地政事務所查詢，或連結地政處網頁（http://www.pthg.gov.tw/plantpp/Default.aspx）。

地政處提醒，今年適逢重新規定地價年度，土地所有權人可113年1月31日前至土地所在地政事務所，按公告地價的80%至120%價格自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃臺(https://dc.land.moi.gov.tw/)線上申報或以郵寄、傳真方式申報，屆期未申報者統一以公告地價的80%為申報地價。

琉球

延伸閱讀

蘇貞昌猛攻侯友宜 「我也做過縣長 哪有縣市長在買土地」

南迴全線3至4車道剩最後7公里 劉櫂豪要求儘速完成

綠營批侯友宜炒地皮 新北城鄉局：基地不符都更基準

賴清德競總：侯友宜帶頭炒地 國民黨最愛佔地

相關新聞

長榮海運年終6個月起跳 明年員工分紅約6萬元

長榮海運（2603）今年年終獎金未能超過長榮航空（2618），今天早上入帳，平均約在4個月水準，考績好的員工也會領到6個...

侯友宜宿舍公辦都更今審議通過 1119坪明下半年改建兩大樓

新北市府推動之板橋區府中段472地號等9筆市長宿舍土地都更暨權利變換計畫案，今日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過，...

這路口蟬聯屏東地王31年 1坪66.8萬元

屏東縣113年公告土地現值及公告地價，經屏東縣地價評議委員會評定完成，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112年...

明年促參預計簽約最大案在板橋第二運動場體育場用地 投資150億元

促進民間參與公共建設連續三年都有不錯成績，財政部促參司盤點明年有機會簽約的投資案件，光是前五大加總，民間投資金額就有42...

影／汐東線要徑工程開工 捷運沿線房價看漲

汐東線要徑工程開工動土28日在汐止舉行，新北市代理市長劉和然致詞時特別強調，過去三年來捷運汐東線的綜合規畫已通過中央核定...

上班族尾牙最想看的藝人「他和她」昔日曾是一對戀人

對多數上班族來說，尾牙代表一整年豐收，畫下美好句點，隨著大型尾牙重回市場，已經有企業砸下重金請藝人登台獻唱，今年上班族最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。