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影／汐東線要徑工程開工 捷運沿線房價看漲
汐東線要徑工程開工動土28日在汐止舉行，新北市代理市長劉和然致詞時特別強調，過去三年來捷運汐東線的綜合規畫已通過中央核定，主體工程更在核定後的一周內，就上網公開招標，顯示市府對即將動工的汐東線，真的準備好了。市府也預估捷運汐東線通車後，每天將吸引3萬人次搭乘，人潮帶來錢潮，也讓周邊房市跟著水漲船高。
汐止在地的房仲謝致遠透漏，目前許多自住客和投資客得知汐東線將動工的消息，上門看房的意願增加不少，包含汐止行政中心和汐科站周邊地區房價起漲約2成，銷售期大多縮短至2個月內就成交，議價空間更是只剩5到10%，整體房價呈現量縮價揚態勢。
謝致遠也分析，目前若想買在捷運線上又想撿便宜的民眾，能優先考慮社后地區的中古物件，相較於汐科周邊地區的高單價，社后地區目前能便宜汐科周邊地區大約10%-20%。但缺點則是該區新建案偏少且巷弄狹窄，加上緊鄰汐止福德工業區，成為該區域的物件抗性。
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