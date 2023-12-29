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大選沒影響 房仲：12月交易處處開花

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構統計旗下成交狀況指出，12月交易量與11月相比略增5%，比去年同期增加31%，區域表現上全面優於去年，交易處處開花。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，8月新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，特別是低總價個案，成交相對亮眼，不過值得注意的是，由於施工期間拉長，找不到現貨的自用與投資買方轉進預售案，也分食了交易大餅。

徐佳馨表示，和上月比較，表現較弱的區域在桃園與高雄，桃園月減11%，年增6%；高雄月減7%，但年增23%，推估是因買方轉戰預售或其他區域影響。

其餘四都各自精采，台北市在月成長1%，年成長達24%，新北市月成長為27%，年成長達50%，台中月增6%，年增48%，台南月增6%，年增23%。

至於在產品主力上，北台灣2,000萬以下，台中1,500萬以下，南二都1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，在總價思維下，高價區公寓反而逆勢成長。

大家房屋企研室總監郎美囡指出，過往選舉多會影響買氣，不過今年受惠於新青安政策帶動，第四季買氣穩中有進，年底開出紅盤，寫下漂亮成績單。

她表示，明年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估明年應能延續今年下半年熱度，惟下半年因為政經變數增加，情況還需要再觀察。

買氣

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