「全球蕾絲王」打造彰化溪州首棟住宅大樓案 受市場矚目

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
合祥地產董事長王逢偉是素有「全球蕾絲王」封號的偉特企業集團二代。記者宋健生/攝影
合祥地產董事長王逢偉是素有「全球蕾絲王」封號的偉特企業集團二代。記者宋健生/攝影

「全球蕾絲王」偉特集團攜手台北合眾集團共同創立的合祥地產開發，在彰化溪州推出首棟11層電梯大樓住宅案「合祥雲森」，標榜是溪州有史以來第一棟都市級豪宅規劃住宅大樓，也是南彰化的地標，受到市場矚目。

合祥地產董事長王逢偉，是彰化埤頭素有「全球蕾絲王」封號的偉特企業集團二代，偉特的蕾絲產品外銷全球70個國家，許多國際知名品牌婚紗所使用的蕾絲，都是來自偉特集團，事業版圖橫跨紡織與地產，可說是台灣的隱形冠軍。

王逢偉與同樣是企業二代的合眾集團總經理顏志光，因為理念相同而合資成立合祥地產，願景是將都市級的建築帶進鄉鎮地區，促進地方繁榮與進步。此次在彰化溪州推出「合祥雲森」首發案之後，未來也規劃在埤頭、北斗陸續推出新案。

王逢偉表示，「合祥雲森」以台中七期豪宅的尺度進行規劃，基地面積約348坪，規劃地上11層、地下2層大樓建築，全案單一坪數33坪純三房，創造社區的均質性，住家總戶數40坪，總銷金額約4億元。

由於高樓層的視野全無遮蔽，在家中即可左眺台灣海峽，右望中央山脈，將南彰化景觀盡收眼底。

王逢偉強調，「合祥雲森」是溪洲第一棟使用高規格連續壁工法鞏固基礎結構，導入豪宅公設，並採用沃荷生技全戶型淨水系統、迎賓車道及開挖地下室的住宅大樓。

此案鄰近國道1號、台1線及彰化高鐵生活圈，南來北往交通便利；同時，基地座落在溪州國中旁，附近坐擁全台最大平面公園、123公頃的溪州公園，以及占地6,500坪的溪州森林公園。

另外，彰化縣新規劃的糖鐵國家綠道(觀光自行車道)起點也在這裡；散步200公尺範圍內，全聯、超商、學校、市場、郵局、農會等生活機能一應俱全。

「合祥雲森」9月進場以來，每坪成交單價落在24萬至26萬元間，已購客大都是溪州的區域客，或是具有地緣關係的台中人。

合祥地產品牌總監林昆練說，以盛產芭樂聞名的溪洲，區域房市以透天為主力，由於近幾年家庭結構改變，小家庭變多了，需要的室內面積也減少，溪州開始出現五樓至七樓的「新加坡式電梯公寓」案，優點是零公設、房價較低，但缺乏隱私性、安全性與物業管理服務。

反觀首棟大樓個案「合祥雲森」，因為公設豐富、保全系統、高樓景觀等優勢，因此受到許多在地及年輕購屋族的青睞。

「合祥雲森」是溪洲第一棟使用高規格連續壁工法鞏固基礎結構的住宅大樓。記者宋健生/攝影
「合祥雲森」是溪洲第一棟使用高規格連續壁工法鞏固基礎結構的住宅大樓。記者宋健生/攝影
「合祥雲森」標榜是彰化溪州有史以來第一棟都市級豪宅規劃住宅大樓。記者宋健生/攝影
「合祥雲森」標榜是彰化溪州有史以來第一棟都市級豪宅規劃住宅大樓。記者宋健生/攝影

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