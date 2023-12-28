第11屆台中市都市空間設計大獎 入圍作品成果展登場
第11屆台中市都市空間設計大獎入圍作品成果展，今(28)日起至明年1月12日假台中市政府市政大樓文心樓1樓大廳舉行，共有21件入圍作品公開展覽，傳遞設計師與建築師的設計理念和經驗。
台中市都發局長李正偉表示，隨著時空轉變，人們對於生活與居住空間品質更加講究，因此都市空間設計與環境美學受到更多關注。
為了都市整體設計及友善、宜居與永續環境發展，台中市政府策劃舉辦第11屆台中市都市空間設計大獎，並以「11實現」為主題，透過入圍作品展覽等系列活動，揭序都市建築、景觀環境及區域美學等特質，期許展現出多元的台中城市建築及創意能量。
第11屆都市空間設計大獎獎項共分成「年度空間設計首獎｣、｢建築空間獎｣、「公共環境空間獎」、「宜居建築設計獎」、｢小場域建築空間獎｣、｢評審特別獎｣等6項，經過評審委員充分討論，遴選出入圍作品共計21件。
「入圍就是肯定！」李正偉說，除了透過入圍作品展覽，向各界傳遞台中都市發展中的建築形態與空間、景觀氛圍，奠定了｢友善｣、｢宜居｣、｢永續｣與「創意」的城市典範，讓市民對台中都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也要讓第二大直轄市朝向淨零建築，與國際永續指標SDGs.社區發展與永續城市等目標接軌。
李正偉也邀請所有開發商、建築師與市民們，共同參與明年1月19日在台中林酒店所舉辦的第11屆台中市空間設計大獎頒獎典禮，一起開啟台中市空間設計新頁，齊心打造宜居環境富強城市的都市價值。
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