快訊

註冊率剩15.7%…高苑科大轉型在即 下學期將改名「台鋼科大」

超開心！最後一期威力彩頭獎槓龜 這位二獎得主獨得2.4億元

史上次慘！11月壽險業爆虧664億 全年恐失守千億大關

第11屆台中市都市空間設計大獎 入圍作品成果展登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第11屆台中市都市空間設計大獎入圍作品成果展在市政大樓文心樓1樓大廳登場。記者宋健生/攝影
第11屆台中市都市空間設計大獎入圍作品成果展在市政大樓文心樓1樓大廳登場。記者宋健生/攝影

第11屆台中市都市空間設計大獎入圍作品成果展，今(28)日起至明年1月12日假台中市政府市政大樓文心樓1樓大廳舉行，共有21件入圍作品公開展覽，傳遞設計師與建築師的設計理念和經驗。

台中市都發局長李正偉表示，隨著時空轉變，人們對於生活與居住空間品質更加講究，因此都市空間設計與環境美學受到更多關注。

為了都市整體設計及友善、宜居與永續環境發展，台中市政府策劃舉辦第11屆台中市都市空間設計大獎，並以「11實現」為主題，透過入圍作品展覽等系列活動，揭序都市建築、景觀環境及區域美學等特質，期許展現出多元的台中城市建築及創意能量。

第11屆都市空間設計大獎獎項共分成「年度空間設計首獎｣、｢建築空間獎｣、「公共環境空間獎」、「宜居建築設計獎」、｢小場域建築空間獎｣、｢評審特別獎｣等6項，經過評審委員充分討論，遴選出入圍作品共計21件。

「入圍就是肯定！」李正偉說，除了透過入圍作品展覽，向各界傳遞台中都市發展中的建築形態與空間、景觀氛圍，奠定了｢友善｣、｢宜居｣、｢永續｣與「創意」的城市典範，讓市民對台中都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也要讓第二大直轄市朝向淨零建築，與國際永續指標SDGs.社區發展與永續城市等目標接軌。

李正偉也邀請所有開發商、建築師與市民們，共同參與明年1月19日在台中林酒店所舉辦的第11屆台中市空間設計大獎頒獎典禮，一起開啟台中市空間設計新頁，齊心打造宜居環境富強城市的都市價值。

此次共有21件入圍作品公開展覽，傳遞設計師與建築師的設計理念和經驗。記者宋健生/攝影
此次共有21件入圍作品公開展覽，傳遞設計師與建築師的設計理念和經驗。記者宋健生/攝影

台中市

延伸閱讀

台中市都市空間設計大獎 入圍作品成果展登場

社宅抽籤「備取1變備取14」遭疑被動手腳 盧秀燕：測試烏龍、已處分

舊大樓充電樁安裝衝突劇增 台中市議員批中央修法牛步

豐原萬坪「文高一」閒置10年 市府將規劃多元運動場

相關新聞

第11屆台中市都市空間設計大獎 入圍作品成果展登場

第11屆台中市都市空間設計大獎入圍作品成果展，今(28)日起至明年1月12日假台中市政府市政大樓文心樓1樓大廳舉行，共有...

陽明海運歡慶51周年 董座鄭貞茂：無懼無畏迎接未來挑戰

陽明（2609）於今(28)日歡慶成立51周年，於總公司舉辦周年慶茶會慶生，董事長鄭貞茂以「Fearless」勉勵同仁，...

陳偉殷、張育成夢幻聯手 華航公益棒球營台中熱力登場

中華航空（2610）長期支持國家體育發展，為培育更多體育幼苗，首度在中台灣舉辦公益棒球營，今日在台中北勢國小熱力登場，特...

新纖：化纖稼動率達9成 估明年景氣緩步復甦

新光合纖今天召開法人說明會，總經理歐金達表示，今年已經度過最差的情況，目前酯粒稼動率100%、化纖整體稼動率也達9成正常...

藝術大師洪易《金龍YO有魚》 獲台中好禮標章並開放預購

喜迎龍年，台中市工商發展投資策進會強力推薦，剛獲得「台中好禮標章」的厚禮樹精緻藝術禮品《金龍YO有魚》。這項藝術品是由國...

迪士尼退出後「BBC Studios來了」 2024年登有線電視基本頻道

迪士尼集團旗下11個頻道退出台灣電視市場，空出5個基本頻道。英國電視及廣播節目製作品牌 BBC Studios 今（28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。