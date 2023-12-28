長佳智能12月拿下越、泰四張醫材許可 東協市場爆發力強

長佳智能（6841）今（28）日宣布，公司在整個12月已連續獲得四張國際醫療器材核准函，包含12月11日泰國與18日越南兩國的｢心肌灌流影像分析報告系統」，以及12月28日泰國的｢心胸比估算系統」與｢肋膜積水檢測系統」。

長佳智能總經理李友錚表示，目前在東南亞市場的佈局已逐漸成形，除了在泰國與越南已各獲得四張許可證外，送審中或即將送件的許可證數也接近20張，一旦通路建置完成，爆發力將極為可觀。

長佳智能至今已取得31張國內外醫材許可證，包括14張台灣衛福部食藥署（TFDA）、9張美國食品藥物管理局（FDA）、4張泰國及4張越南的醫材上市許可。

長佳智能日前也獲得第二十屆國家新創獎-企業新創獎，獲獎產品是「腎臟疾病決策輔助系統平台」，此次獲獎是長佳智能自2019年起連續第五屆得獎，研發實力深受肯定。

長佳智能指出，腎臟病為全球性的疾病，全球有超過8億的慢性腎臟病患，台灣腎臟病盛行率高達12%，居十大死因第9名，腎臟病初期症狀難以察覺，超過96%的患者不自知。此外，隨著人口老化及急重症病人高齡化，急性腎損傷造成腎衰竭逐年增加，這些問題皆可透過「早期診斷」、「早期治療」得到良好的預後。

｢心肌灌流影像分析報告系統」可根據心肌灌流影像定量色階分析的結果產生輔助報告，提供臨床醫療專業人員快速產生心肌灌流牛眼圖(bullseye)分析報告之工具，醫療人員可上傳牛眼圖DICOM影像檔，透過本產品檢視、分析心肌灌流圖結果並提供掃描影像之報告。

｢心胸比估算系統」為一醫療器材軟體，以人工智慧演算法分析20歲至80歲成年人之胸部X光後前位(Chest X-Ray PA view)影像，可自動分辨胸腔後前位之X光影像，並標示心臟最大直徑及胸腔最大內徑之標記線，自動量測心胸比數值，輔助臨床醫事人員估算胸部X光影像之心胸比並進行心胸比判讀，可輔助醫師加速心臟肥大的診斷，提升臨床工作效率。

｢肋膜積水檢測系統」利用人工智慧深度學習技術自動分析18歲以上成人患者後前位(PA view)之胸部X光影像，以判別患者是否具有肋膜積水的特徵，其分析結果可傳輸至PACS/workstation上進行工作列表的優先排序或分類。軟體於偵測到肋膜積水之特徵時，透過PACS/RIS workstation發送警報，讓放射科醫生能較標準臨床處置流程更早發現具有肋膜積水特徵之患者，以進行後續的醫療處置。

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