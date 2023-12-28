鑽石轉投資地天泰農業生技 跨足印尼市場獲億美元合約

鑽石投資（6901）所培育的地天泰農業生技，今（28）日於印尼駐台辦事處，與印尼環富國際集團，舉行有機廢棄物處理廠建置啟動簽約儀式。印尼環富集團運用地天泰研展的「有機廢棄物酵素快速處理技術」，處理印尼雅加達市果菜市場有機廢棄物，今日簽署第一階段的採購合約，後續將投資1億美元，預計每年至少可為印尼減少約2億公斤碳排放。

今日簽約儀式上，印尼出席官員包括：印尼投資環境開發副局長、農業工業總局長、農業基礎設施總局長等率領的代表團。據悉，印尼環境部長也將在近期來台，與地天泰農業生技共同商討，擴大「有機廢棄物酵素快速處理技術」於印尼市場的應用。

鑽石投資總經理鄭淑玲表示，地天泰農業生技是鑽石投資早期從研發階段與楊秋忠院士共同創辦的公司，其發展的創新技術以工業化方式，解決長久以來有機廢棄物所產生的環境問題，並同時能獲得可供交易的碳權，是極具前瞻性的農業生技公司，未來地天泰將於營運逐步成長後進入資本市場。

地天泰農業生技為鑽石投資所培育的農業生技公司，創辦人中央研究院楊秋忠院士所發展的「有機廢棄物酵素快速處理技術」，是全球唯一能在3個小時內將有機廢棄物轉化成有機肥，可標準化、大量處理有機廢棄物的創新技術，有別於焚燒、掩埋或耗時3~6個月的傳統微生物堆肥方式，地天泰農業生技的技術除了能快速且工業化處理有機廢棄物、將其轉化為有機肥料之外，也適用聯合國CDM的AMS-III-F減碳方法學，每處理一噸有機廢棄物大約可獲得200~450公斤CO2當量的碳權，其累積碳權的效益是種樹的3,000倍以上。

印尼環富國際集團預計將陸續投資1億美元，導入地天泰農業生技的技術，解決印尼無法以友善環境方式處理大量有機廢棄物的問題，預計每年至少可為印尼減少約2億公斤碳排放。

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