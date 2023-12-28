外貿協會年度記者會2024年 DX、GX 為軸心 首推貿易指數

外貿協會今（28）日舉行2024年年度記者會，董事長黃志芳表示，即便 2024年全球總體經貿情勢充滿高度不確定性，DX（數位轉型，Digital Transformation）及 GX（綠色轉型，Green Transformation）的技術持續發揮，著四大面向著手「重點市場新商機」、「產業行銷新策略」、「智慧科技新服務」及「淨零永續新作為」；並善用AI數位科技，協助台灣企業爭取全球市場商機，新年度將推出一系列的「貿易指數」。

黃志芳表示，已經成立一個專業小組來推動這個業務，貿易指數編製不會只有一個指數，會是一系列的指數，提供給廠商各種商業模式，不會以營利為目的，考慮永續來維運，像 IMF 對明年經濟成長指數，是一個很重要的數字，但對於許多出口業者來說具有參考價值，但太過於模糊，貿協每年會舉辦很多展覽，會有很多的統計資料值得參考，跟一些經研機構提供的資料完全不同，未來一定非常有參考價值。

台灣形象展是一個航母的概念，美國是台灣最重要的經貿伙伴，歐洲也是一個很重要的經濟體，所以貿協要發揮航母的威力，一起帶台商去歐洲搶攻更多的市場大餅。

2024年度協助台商分散全球市場布局，聚焦歐美日綠色科技、智慧技術等趨勢產業合作及科技新應用衍生之商機，並深耕新南向、中東、非洲等新興市場，開發新商機。

看準印度製造商機，貿協規劃於 2024 年 10 月辦理「2024 年印度藍海旗艦團」，率領臺灣智慧製造和智慧解決方案重量級企業遠赴新德里和孟買拓展合作機會，與印度指標性企業建立商脈；另也將加強拓銷中東與非洲市場，首度於沙烏地阿拉伯與奈及利亞辦理台灣月，協助我商爭取新興市場商機。

黃志芳進一步分析，歐洲臺灣形象展初登場，2024 年貿協除將於越南、印尼及印度辦理「臺灣形象展」，為我國企業搭建與新南向國家產業的合作平台外，將延續美國及日本台灣形象展成功聲勢，首度前往歐洲辦理臺灣形象展，以「臺歐綠色、數位科技」為核心，鎖定綠色科技、智慧技術等當前趨勢產業，協助台商搶攻全球供應鏈移轉商機。

看準印度製造商機，貿協規劃於 2024 年 10 月辦理「2024 年印度藍海旗艦團」，率領臺灣智慧製造和智慧解決方案重量級企業遠赴新德里和孟買拓展合作機會，與印度指標性企業建立商脈；另也將加強拓銷中東與非洲市場，首度於沙烏地阿拉伯與奈及利亞辦理臺灣月，協助我商爭取新興市場商機。

聚焦移動新未來 搶攻電動車商機，貿協繼 2023 年率領電動車國家隊前進德國、日本有所斬獲，2024 年將乘勝追擊，籌組法義電動車商機訪問團，透過深度交流，擴大與跨國汽車集團、跑車、機車及電動巴士大廠直接合作機會；並於德國「Power2Drive」及「IAA Transportation」商用車展設立「Taiwan EV Solution」館，提升臺灣能源及電動車供應鏈國際能見度。

全球經貿前景受通膨、美中晶片禁令擴大、俄烏戰爭及以巴衝突未歇等多重因素影響，加上 2023 下半年終端市場需求疲軟，產業鏈庫存調整時間延長，預估 2024 年全球經濟成長速度將較 2023 年略緩。

協助台商分散全球市場布局，聚焦歐美日綠色科技、智慧技術等趨勢產業合作及科技新應用衍生之商機，並深耕新南向、中東、非洲等新興市場，開發新商機。

為擴大臺灣電動車供應鏈全球版圖，將籌組法義電動車商機訪問團，與跨國汽車集團、跑車、機車及電動巴士大廠直接洽談合作；此外，台灣精品將透過全球多元活動及與網紅合作，彰顯 MIT 綠色產品價值。 外貿協會董事長黃志芳表示即便 2024年全球總體經貿情勢充滿高度不確定性，DX(數位轉型，Digital Transformation)及GX(綠色轉型，Green Transformation)的技術持續發揮，著四大面向著手「重點市場新商機」、「產業行銷新策略」、「智慧科技新服務」及「淨零永續新作為」；並善用AI數位科技，協助台灣企業爭取全球市場商機，新年度將推出一系列的「貿易指數」。黃淑惠／攝影 外貿協會今(28)日舉行2024年年度記者會，高階主管分享新年度策略。黃淑惠／攝影 外貿協會今(28)日舉行2024年年度記者會，董事長黃志芳表示、秘書長黃熙蒙(左一)、副秘書長邱揮立一起宣布明年的業務推展策略。黃淑惠／攝影

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