一位難求！北市僅44%建案有平面車位 桃園最便宜
根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北北桃竹有規劃車位的新建案，約76％規劃全平面車位，約11％規劃全機械車位，並有12％建案，同時規劃有平面與機械車位。
不過在台北市，平面車位卻是供給量少且價格高昂。台北市今年進場銷售的建案中，規劃全平面車位的建案，僅占整體44％，較去年全年下滑8個百分點，是北北桃竹生活圈中，唯一平面車位建案占比不達五成的區域。
也因供給量不多，今年來台北市新建案平面車位平均開價高達342萬元／個。
住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市全平面車位建案占比下滑，與逾半新建案基地面積低於300坪有關，因基地面積大小關係車道及車位規劃彈性，當基地過小，便難以規劃符合規範的地下坡道及平面車位，對此部分業者會直接規劃全機械車位，另一些業者則會採平面、機械車位混合規劃。
據統計，今年來北市全機械車位建案占比為38％，是北北桃竹四區中，最容易見到全機械車位建案的區域。平面、機械車位混合建案占比，也一舉來到16％，較去年上升約7個百分點。
今年新北市全平面車位建案占比達74％，儘管新北近年有不少規劃機械車位的小基地危老建案推出，不過今年受三重二重、林口及淡水新市鎮新案積極進場影響，新北市全平面車位建案占比上升，平面車位均開價則約228萬元／個。
同樣以重劃區為推案主力的桃園市，全平面車位建案占比高達90％，且今年來還沒有規劃全機械車位的建案正式進場銷售，剩下的9.5％則是採平面、機械車位混合規劃的建案。
也因桃園全平面車位建案選擇多，平面車位開價相對雙北、新竹親民，均開價約173萬元／個。
至於新竹縣市，今年全平面車位建案占比達84％，與去年全年數據差不多，因當地購屋主力為開車通勤的竹科客，有規劃平面車位的建案會更符合市場需求，今年區域新案平面車位平均開價為188萬元／個。
住展雜誌發言人陳炳辰提醒，價格相對親民的機械車位，可發揮的增值空間不多，一方面維護上得更為周全，以免對於人、車有安全的風險。另一方面也要考慮車體大小，或開車技術，在便利性上打折扣，交易時都會受到挑戰，民眾得有所留意。
至於價值不斐、動輒數百萬元的平面車位亦要觀察所在位置，比方說地下深處，或是角落也都會在用車上造成不便。事實上車位狀況常成為購屋或房價的關鍵因素之一，不少建案還會以車位的挑選作為交易籌碼，印證車位重要性已非配角。
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