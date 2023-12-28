快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

一位難求！北市僅44%建案有平面車位 桃園最便宜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／住展雜誌提供
示意圖／住展雜誌提供

根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北北桃竹有規劃車位的新建案，約76％規劃全平面車位，約11％規劃全機械車位，並有12％建案，同時規劃有平面與機械車位。

不過在台北市，平面車位卻是供給量少且價格高昂。台北市今年進場銷售的建案中，規劃全平面車位的建案，僅占整體44％，較去年全年下滑8個百分點，是北北桃竹生活圈中，唯一平面車位建案占比不達五成的區域。

也因供給量不多，今年來台北市新建案平面車位平均開價高達342萬元／個。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市全平面車位建案占比下滑，與逾半新建案基地面積低於300坪有關，因基地面積大小關係車道及車位規劃彈性，當基地過小，便難以規劃符合規範的地下坡道及平面車位，對此部分業者會直接規劃全機械車位，另一些業者則會採平面、機械車位混合規劃。

據統計，今年來北市全機械車位建案占比為38％，是北北桃竹四區中，最容易見到全機械車位建案的區域。平面、機械車位混合建案占比，也一舉來到16％，較去年上升約7個百分點。

今年新北市全平面車位建案占比達74％，儘管新北近年有不少規劃機械車位的小基地危老建案推出，不過今年受三重二重、林口及淡水新市鎮新案積極進場影響，新北市全平面車位建案占比上升，平面車位均開價則約228萬元／個。

同樣以重劃區為推案主力的桃園市，全平面車位建案占比高達90％，且今年來還沒有規劃全機械車位的建案正式進場銷售，剩下的9.5％則是採平面、機械車位混合規劃的建案。

也因桃園全平面車位建案選擇多，平面車位開價相對雙北、新竹親民，均開價約173萬元／個。

至於新竹縣市，今年全平面車位建案占比達84％，與去年全年數據差不多，因當地購屋主力為開車通勤的竹科客，有規劃平面車位的建案會更符合市場需求，今年區域新案平面車位平均開價為188萬元／個。

住展雜誌發言人陳炳辰提醒，價格相對親民的機械車位，可發揮的增值空間不多，一方面維護上得更為周全，以免對於人、車有安全的風險。另一方面也要考慮車體大小，或開車技術，在便利性上打折扣，交易時都會受到挑戰，民眾得有所留意。

至於價值不斐、動輒數百萬元的平面車位亦要觀察所在位置，比方說地下深處，或是角落也都會在用車上造成不便。事實上車位狀況常成為購屋或房價的關鍵因素之一，不少建案還會以車位的挑選作為交易籌碼，印證車位重要性已非配角。

2023年北北桃竹新建案車位規劃。資料來源／住展雜誌
2023年北北桃竹新建案車位規劃。資料來源／住展雜誌

建案 重劃區 車位 桃園

延伸閱讀

鄰龍應台爭取北市第1棵受保樹 木柵路一段建商想移樹遭退回

鑫龍騰 業績穩健向上

士開談展望 樂觀明年

桃園立委選戰藍坐5望6 韓國瑜：綠營大老的哥哥後悔支持民進黨

相關新聞

超商跨年大作戰 全家這家店備15台收銀機、出動10倍人力

超商迎接跨年夜，全台各縣市約有20場跨年晚會活動，數百家跨年活動周邊店舖，不僅7-ELEVEN全台跨年熱區門市備貨超過5...

一位難求！北市僅44%建案有平面車位 桃園最便宜

根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北北桃竹有規劃車位的新建案，約76％規劃全平面車位，約11％規劃全機械車位，並有...

奇美集團製程減碳 成為「台灣首家符合巴黎協定」石化業

奇美集團發布聲明，因為積極投入製程改善減碳，通過「SBTi科學基礎減碳目標倡議」官方審查，成為「台灣首家符合巴黎協定升溫...

新穎生醫DNlite-IVD103 國際布局迎收成 明年展望樂觀

新穎生醫（6810）昨（27）日召開股東臨時會，進行董事會任期屆滿的全面改選，會中選出董事7席（含獨立董事4席），股臨會...

共榮共好 聯經與ASSET攜手東海主辦首屆「人文企業獎」

聯經出版和台灣社會企業永續發展協會（ASSET）共同主辦首屆「人文企業獎」，並攜手東海大學擔任協辦，由校長張國恩與聯經發...

7歲小公司如何靠戒毒癮藥 創台灣生技授權金新高？故事要從昱展老董說起

昱展新藥創下國內生技業授權新高，董事長林東和在生技產業資歷近40年，當年帶領美時化學製藥從本土邁向國際，如今這位沙場老將又再創新紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。