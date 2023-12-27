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大同金雞母尚志資產中和聯開案110億聯貸 兆豐完成籌組

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀行統籌主辦尚志資產開發110億元聯貸案今(27)日圓滿完成，由兆豐銀行董事長雷仲達、副總經理黃永貞、金控總部分行經理張翠萍、尚志資產開發董事長吳振隆一同合影。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行統籌主辦尚志資產開發110億元聯貸案今(27)日圓滿完成，由兆豐銀行董事長雷仲達、副總經理黃永貞、金控總部分行經理張翠萍、尚志資產開發董事長吳振隆一同合影。圖/兆豐銀行提供

向來有大同集團「金雞母」之稱的尚志資產，旗下中和聯開案110億聯貸，今天成功由兆豐銀行完成籌組簽約，並且創下134%的超額認購潮，本次聯貸案亦結合ESG永續連結指標。

對於該聯貸案，兆豐銀行說明，資金主要支應中和萬大線LG07連城錦和站聯合開發案所需資金，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度及擔保品管理銀行、第一銀行擔任統籌主辦暨文件管理銀行，並邀集華南銀行、土地銀行及彰化銀行共同參與，在各大銀行踴躍支持下，超額認參達1.34倍，顯見銀行團對尚志資產的土地開發經驗及未來營運獲利深具信心。

兆豐銀行也指出，本次聯開案配合捷運萬大線聯合開發，由尚志資產與市府共同合作，預計打造捷運聯開住宅大樓，本案基地座落位置佳，交通便利、周遭生活機能發達，後續推案可期。

大同今年前三季稅前淨利21.78億元，已連續第10季獲利，對此兆豐銀行也表示，大同集團為台灣百年品牌，近年隨全球節能減碳趨勢及ESG浪潮，產品聚焦太陽能、儲能及電動車馬達等面向，並持續深耕新能源相關事業，包含強韌電網基建、儲能布建以及淨零碳排整合服務。

兆豐銀行也對最新的ESG投融資成果指出，兆豐銀行統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自110年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至112年11月底，累計逾7980億元。

兆豐銀行 太陽能 ESG

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