強攻疫後保養品市場 牛耳生技聯手賽斯黛瑪拓台灣通路

強攻疫後保養品市場，牛耳國際生技宣布與西班牙國際品牌Sesderma賽斯黛瑪攜手合作，總經銷台灣業務，預計明年在國內連鎖藥局大量鋪貨，同時也規劃在電商平台上架。

品牌簽約儀式由牛耳國際生技董事長蔡朝正，與西班牙商賽斯黛瑪台灣分公司總經理曹意佩代表簽約，藥師公會全聯會理事長黃金舜見證此次合作簽約。

蔡朝正指出，疫後大多數產業恢復正軌，人們不用戴口罩出門和出國，面對面的社交活動日趨活絡外，對於外表的在意度也提高，美妝業業績持續看好。尤其是面部及身體皮膚保養品類商品詢問度大幅提高，人們更在意安心有效的保養方式。

牛耳國際生技成立於2012年，是專業行銷導向的醫藥生技公司，以創新求進的精神，致力優良品質的產品及服務。

蔡朝正表示，公司搶先看到商機，聯手西班牙國際品牌Sesderma賽斯黛瑪展開合作，總經銷台灣業務預計明年在連鎖藥局大量鋪貨，也同時在電商平台上會有大力度的上架優惠活動，以及精美年節保養品禮盒等一系列對於品牌的強力推廣。

蔡朝正強調，牛耳生技長期以來都是以研發藥品、保健品及醫材等為主軸產品，對於保養品項目，青睞Sesderma賽斯黛瑪，是因為有相同醫學的角度，量身解決人和皮膚的問題。

賽斯黛瑪是一家西班牙皮膚病學實驗室，由享譽全球的皮膚科醫生Gabriel Serrano博士於1989年創立，總部位於西班牙瓦倫西亞，30年來專注於肌膚保養研發。

蔡朝正說，牛耳生技注意及關注國際品牌賽斯黛瑪已經很長一段時間，很高興可以結盟優秀及高品質的品牌，強強聯手讓在意皮膚問題及注重保養的台灣民眾有更好的選擇。

曹意佩表示，期待公司堅持高品質的商品，能透過牛耳生技及執行團隊熟稔的行銷經驗及通路鋪貨實力，讓更多的消費者接觸及使用。

明年預計在藥局通路市場鋪貨，以及在消費通路市場上架；除此之外，更會將火力放在電商通路上，讓民眾在網站上能更快獲得品牌第一手信息及對皮膚保養概念的認知。 蔡朝正表示，牛耳生技長期以來都是以研發藥品、保健品及醫材等為主軸。業者提供

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