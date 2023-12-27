快訊

近千坪付之一炬…北捷蘆洲機廠旁4廠房大火 起火原因待查

卸下教鞭！柯志恩申請提前退休 不忘喊話學生1事：皮仍要繃緊

強攻疫後保養品市場 牛耳生技聯手賽斯黛瑪拓台灣通路

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
這項跨國合作由牛耳生技董事長蔡朝正(左)與賽斯黛瑪台灣分公司總經理曹意佩(右)代表簽約。業者提供
這項跨國合作由牛耳生技董事長蔡朝正(左)與賽斯黛瑪台灣分公司總經理曹意佩(右)代表簽約。業者提供

強攻疫後保養品市場，牛耳國際生技宣布與西班牙國際品牌Sesderma賽斯黛瑪攜手合作，總經銷台灣業務，預計明年在國內連鎖藥局大量鋪貨，同時也規劃在電商平台上架。

品牌簽約儀式由牛耳國際生技董事長蔡朝正，與西班牙商賽斯黛瑪台灣分公司總經理曹意佩代表簽約，藥師公會全聯會理事長黃金舜見證此次合作簽約。

蔡朝正指出，疫後大多數產業恢復正軌，人們不用戴口罩出門和出國，面對面的社交活動日趨活絡外，對於外表的在意度也提高，美妝業業績持續看好。尤其是面部及身體皮膚保養品類商品詢問度大幅提高，人們更在意安心有效的保養方式。

牛耳國際生技成立於2012年，是專業行銷導向的醫藥生技公司，以創新求進的精神，致力優良品質的產品及服務。

蔡朝正表示，公司搶先看到商機，聯手西班牙國際品牌Sesderma賽斯黛瑪展開合作，總經銷台灣業務預計明年在連鎖藥局大量鋪貨，也同時在電商平台上會有大力度的上架優惠活動，以及精美年節保養品禮盒等一系列對於品牌的強力推廣。

蔡朝正強調，牛耳生技長期以來都是以研發藥品、保健品及醫材等為主軸產品，對於保養品項目，青睞Sesderma賽斯黛瑪，是因為有相同醫學的角度，量身解決人和皮膚的問題。

賽斯黛瑪是一家西班牙皮膚病學實驗室，由享譽全球的皮膚科醫生Gabriel Serrano博士於1989年創立，總部位於西班牙瓦倫西亞，30年來專注於肌膚保養研發。

蔡朝正說，牛耳生技注意及關注國際品牌賽斯黛瑪已經很長一段時間，很高興可以結盟優秀及高品質的品牌，強強聯手讓在意皮膚問題及注重保養的台灣民眾有更好的選擇。

曹意佩表示，期待公司堅持高品質的商品，能透過牛耳生技及執行團隊熟稔的行銷經驗及通路鋪貨實力，讓更多的消費者接觸及使用。

明年預計在藥局通路市場鋪貨，以及在消費通路市場上架；除此之外，更會將火力放在電商通路上，讓民眾在網站上能更快獲得品牌第一手信息及對皮膚保養概念的認知。

蔡朝正表示，牛耳生技長期以來都是以研發藥品、保健品及醫材等為主軸。業者提供
蔡朝正表示，牛耳生技長期以來都是以研發藥品、保健品及醫材等為主軸。業者提供

生技 皮膚科 西班牙

延伸閱讀

西班牙國王耶誕演說 讚揚憲法精神、呼籲團結統一

The Macallan Sherry Copa 調酒就要隨心所欲

西班牙直擊 「雪莉王者」麥卡倫攜手千年酒莊創新局

縣長許淑華就職周年 南投電商平台「品味南投」今上線祭開賣優惠

相關新聞

酷澎增資24億元 擴展在台物流中心等業務

經濟部投審司今天召開投資審議會，會中通過2件投資案。因應電商服務需求增加，酷澎獲新台幣24.75億元增資，規劃用於物流中...

納智捷電動車宣布明年調漲10萬元 百萬元電動車將成往事

裕隆（2201）旗下納智捷電動車首波接單已近萬張訂單，明年元月即將開始交車。納智捷今（27）日宣布，純電休旅n7明年上半...

全家與長榮空廚合資 超商首家專責生產義大利麵鮮食廠

全家（5903）強攻鮮食，基礎建設投資設廠再擴增，全家義大利麵品牌「uno pasta」業績連續三年成長，今年亦創下銷售...

高雄社宅戶數全台居冠 陳其邁自豪：不似台北租屋像鴿子房

國家住都中心在高雄小港興建的「山明安居」、「水秀安居」社宅今天動土，2案合計555戶，總經費達26億，高雄市長陳其邁說，...

損失3億元家樂福拚過年前營運 不對3人求償？家樂福這樣說

桃園中壢家樂福中原店本月初3位年輕人，以殺蟲劑與打火機於地下1樓賣場玩樂，導致全棟賣場火警，導致家樂福停業至今，且損失約...

今年你買房了嗎？回顧2023房市大事件「房價、繼承都創新高」

今年進入尾聲，回顧房市表現，仍有多項指標數據寫下新紀錄。信義房屋（9940）指出，今年移轉棟數量縮，但房價創下歷史新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。