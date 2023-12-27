安永集團勇奪「國家新創獎」與「企業永續農村共榮獎」

安永集團落實永續行動再獲肯定，「第20屆國家新創獎」企業新創獎於2023年12月27日舉辦年度頒獎典禮，今年總共有300多項參賽案件參與角逐，由90位醫界權威、科研領袖、產業科技專家共同遴選推薦，安永集團以《安永SDGs：全魚利用之綠色經濟應用技術》獲得肯定，另外，安永鮮物高品質健康超市長期支持農友綠色產品，也獲頒2023年「企業永續農村共榮獎」。

安永集團表示，該公司獨家專利AY-FPP分段精準加壓萃取技術，萃取出金目鱸魚的營養精華，每包5000mg蛋白質及434mg的支鏈胺基酸，除提供產前、產後營養，對於病後的患者，更是重要的營養補給來源。經動物實驗證實，可有效降低運動後疲勞感，並已取得台灣健康食品標章認證。

相關研究成果已發表在國際學術期刊《Frontiers in Physiology》，獲得學術界的支持。創新研發胜肽產製技術（AY-EE）製成鱸魚胜肽，寵物食品配方技術（AY-PFF）製成寵物食品。此三項技術將全魚利用率由41%提升至82%，不僅提升鱸魚的經濟價值，更有效利用資源、減少浪費，提高產業綜效。

安永集團積極投入碳排放管理計畫，協助環境部訂定產品類別規則（PCR）供同業遵循。安永鱸魚精更是全台首支取得碳標籤認證的魚精產品，主動進行「產品碳足跡盤查」，透過碳標籤向消費者傳達產品碳排放資訊，達成聯合國永續發展目標「SDGs3健康與福祉」、「SDGs12責任消費及生產」與「SDGs13氣候行動」。每包安永鱸魚精的碳排放量為1.4kg/CO2e/60ml，並承諾至2028年再降低3%碳排放量，善盡企業ESG作為。

農業部推廣農業永續的方案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村三大領域，透過公私協力，引入企業資源協助農業發展，並回應企業ESG揭露需求，共創雙贏互利。促成企業與台灣在地優質農產品的推廣與媒合的採購方案便歸屬其中。安永鮮物高品質健康超市透過採購支持國產優質農產品，也能讓農戶收入穩定，創造更高的經濟與社會效益，進而推動永續農業的發展。

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