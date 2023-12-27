VOLVO攜手LINE GO跨足共享車 自遊租享馭北歐動力SUV
VOLVO國際富豪汽車與LINE GO平台合作共享車出租服務，讓消費者以平日每小時240元的超值價，輕鬆體驗Volvo XC40 北歐都會時尚SUV的豪華駕馭。
隨共享汽車服務的普及及其用車彈性的優勢，VOLVO國際富豪汽車看中其貼近消費者日常生活的多元及便捷性，今年除與格上租車、SeaLand汽車訂閱平台合作，導入200台XC40、XC60及XC90休旅車，V60、V90 Cross Country跨界旅行車及S60、S90動感房車等車型進入短租及訂閱車市場外，也與國人最慣用通訊軟體LINE的MaaS平台LINE GO合作，將進駐上百台XC40至自遊租共享汽車服務，滿足消費者更多元的出行需求。
LINE GO平台擁有380萬會員，為國內最大一站式多元移動服務平台，LINE GO自遊租擁有24小時聰明租還的自助取還車服務，只要透過LINE GO官方帳號註冊會員，不須另外下載APP，即可利用20秒AI技術審核駕照資格，運用線上支付、透過手機即可在全台超過600個據點，使用24小時原地租還、甲租乙還，雙北地區更有240個以上特約停車場，提供與路邊租還互還的聰明租還服務。
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