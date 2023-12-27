長家國際食品公司揭牌 長榮空廚與全家便利商店聯手搶攻國內鮮食市場

長家國際食品公司於今日正式揭牌營運，由空廚業龍頭「長榮空廚」與「全家便利商店」共同出資成立，雙方宣布攜手跨足國內鮮食市場，揭牌儀式由長家國際食品公司董事長柯金成、總經理黃國龍，邀請長榮航空（2618）董事長林寶水及全家便利商店董事長葉榮廷共同主持。

林寶水致詞中表示，很高興看到長榮空廚與全家便利商店強強聯手，成立長家國際食品公司，其首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家義大利麵的生產基地，先前與長榮航空體系的主管前來參觀時，大家對於長家公司從日本引進全台第一條自動化義大利麵產線都讚不絕口，從源頭煮麵，一直到後端的塗抹封裝都是一氣呵成，借助自動化設備優化生產效能，相信未來成果可期。

柯金成說，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時也積極展開多角化經營，其營運中心已於2018年5月移轉至坐落於桃園國際機場園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家便利商店也正研議如何提高快速成長的鮮食產能，雙方一拍即合，攜手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

柯金成表示，雙方經過多次討論，在連鎖超商通路及未來鮮食產業需求激增的基礎下，共同商議以長榮空廚陣容堅強的研發團隊為後盾，複製其在機上餐點的成功經驗，並藉由雙方品牌加持、技術及管理層面的交流學習，對應全家便利商店全台超過4,200家店舖的強勢需求，共享經營成果，共同提升品牌知名度及全球競爭力。

全家便利商店（5903）董事長葉榮廷則指出，鮮食為便利商店產業差異化的吸客關鍵，近三年全家泛鮮食皆保持至少一成以上的高速成長，今年佔總營收比例更突破三成大關，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，故此次雙方合作將擴大全家鮮食產業鏈的佈局，也透過跨產業的技術交流與應用，推升全家鮮食產品的獨特性與競爭力。

長家國際食品公司結合長榮空廚及全家便利商店的優勢，開創異業合作的新藍海。以長榮空廚對各國特色料理的精通、完備的硬體設備，將可大幅提升全家現有產品線的產能及品質；而長榮空廚也能將空廚業務拓展至便利商店通路，讓民眾隨時都可以享受各國美味料理。 長家國際食品結合長榮空廚及全家便利商店的優勢，將成為全家義大利麵品牌Uno Pasta生產基地，提供不同麵體及多樣化口味的義大利麵產品，讓消費者有更多不同的選擇。長榮空廚提供

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