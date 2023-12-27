長家國際食品公司正式揭牌 搶攻超商鮮食市場

長家國際食品公司於今(27)日正式揭牌營運，由空廚業龍頭「長榮空廚」與「全家便利商店」共同出資成立，雙方宣布攜手跨足國內鮮食市場，今日揭牌儀式由長家國際食品公司董事長柯金成、總經理黃國龍，邀請長榮航空董事長林寶水及全家便利商店董事長葉榮廷共同主持。

長榮航空（2618）董事長林寶水致詞中表示，「很高興看到長榮空廚與全家便利商店強強聯手，成立長家國際食品公司，其首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家義大利麵的生產基地，先前與長榮航空體系的主管前來參觀時，大家對於長家公司從日本引進全台第一條自動化義大利麵產線都讚不絕口，從源頭煮麵，一直到後端的塗抹封裝都是一氣呵成，借助自動化設備優化生產效能，相信未來成果可期」。

長榮空廚暨長家國際食品公司董事長柯金成指出，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時也積極展開多角化經營，其營運中心已於2018年5月移轉至坐落於桃園國際機場園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家便利商店也正研議如何提高快速成長的鮮食產能，雙方一拍即合，攜手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

柯金成董事長進一步表示：「雙方經過多次討論，在連鎖超商通路及未來鮮食產業需求激增的基礎下，共同商議以長榮空廚陣容堅強的研發團隊為後盾，複製其在機上餐點的成功經驗，並藉由雙方品牌加持、技術及管理層面的交流學習，對應全家便利商店全台超過4,200家店舖的強勢需求，共享經營成果，共同提升品牌知名度及全球競爭力」。

全家便利商店（5903）董事長葉榮廷則分析，鮮食為便利商店產業差異化的吸客關鍵，近三年全家泛鮮食皆保持至少一成以上的高速成長，今年占總營收比例更突破三成大關，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，故此次雙方合作將擴大全家鮮食產業鏈的布局，也透過跨產業的技術交流與應用，推升全家鮮食產品的獨特性與競爭力。

長家國際食品總經理黃國龍指出：「近年來鮮食商品帶來的便利性，已成為現今多數消費者餐食選擇的主流，要在競爭的市場上脫穎而出，勢必需要結合設備的優勢及完善的管理規劃，在雙方團隊共同努力下，預估明(2024)年長家國際食品每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份，產值相當可觀」。

長家國際食品看好台灣義大利麵市場每年成長20%的幅度，揭牌後首要營運亮點即是斥資數千萬從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，以專業自動化的生產模式，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地，提供消費者最安心、便利的美味餐點。此次引進全台第一座自動化義大利麵產線，結合前端調理和後端包裝兩條生產線，透過自動化設備從煮麵到組裝製程一氣呵成，整體產線長達60公尺，其中連續式自動煮麵機共有12個煮麵槽及3個冷水槽，搭配全台灣第一台分麵機(玉取機)及自動包材落盒機，可節省生產線置放包材、煮麵、分麵約30%的人力。

除前端調理優化外，搭配包裝線上之自動抹醬機，每小時單一產線最大量可生產2,000份義大利麵，相較於傳統生產線產能提升將近70%，透過自動分線機串接兩條生產線每小時的整體產量可達4,000份以上。藉助自動化生產模式，不但可降低人力搬運及重複性作業的機會，也可有效提升員工的作業安全並降低生產過程中發生錯誤的機會，讓準確率大幅提升，且每盒商品在出貨前都會再經過重量、金屬異物及標籤檢查，確保提供高品質且一致性的產品。

長家國際食品公司結合長榮空廚及全家便利商店的優勢，開創異業合作的新藍海。以長榮空廚對各國特色料理的精通、完備的硬體設備，將可大幅提升全家現有產品線的產能及品質；而長榮空廚也能將空廚業務拓展至便利商店通路，讓民眾隨時都可以享受各國美味料理。公司成立初期，鮮食產品將主打不同麵體及多樣化口味的義大利麵，將同時在超過4,200家的全家便利商店鋪貨，以優勢的服務通路帶動鮮食產品新風潮，長家國際食品公司下一階段將開發個人調理包及料理半成品系列等產品，分進合擊再次搶攻國內鮮食市場，為雙方開創嶄新的合作營運模式，也提供喜歡鮮食產品的消費者更多的選擇。 長家國際食品公司於今(27)日正式揭牌，由長榮航空林寶水董事長(右四)、全家便利商店葉榮廷董事長(左四)、長榮空廚暨長家國際食品柯金成董事長(右三)、全家便利商店薛東都總經理(左三)、長榮空廚郭厚利總經理(右二)、全家便利商店吳勝福執行副總(左二)、長榮空廚楊一騰副總經理(右一)及長家國際食品黃國龍總經理(左一)共同揭牌。業者提供 長家國際食品從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，以專業自動化生產模式，相較傳統生產線能提升約70%的生產效能，未來將成為全家義大利麵品牌Uno Pasta的生產基地。業者提供 長家國際食品公司正式揭牌，長榮空廚與全家便利商店聯手搶攻國內鮮食市場。業者提供 長家國際食品引進全台灣第一台分麵機，配合連續式煮麵機、自動化包材落盒機等自動化生產設備，可節省約30%人力。業者提供

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