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全家與長榮空廚合資 超商首家專責生產義大利麵鮮食廠

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家今（27）日宣布攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」正式稼動，為便利商店業界首家專責義大利麵生產的鮮食廠，更是全台第一座全自動義大利麵產線。全家／提供
全家今（27）日宣布攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」正式稼動，為便利商店業界首家專責義大利麵生產的鮮食廠，更是全台第一座全自動義大利麵產線。全家／提供

全家（5903）強攻鮮食，基礎建設投資設廠再擴增，全家義大利麵品牌「uno pasta」業績連續三年成長，今年亦創下銷售10億元歷史新高。全家今（27）日宣布攜手長榮空廚，合資成立「長家國際食品（簡稱長家）」正式稼動，為便利商店業界首家專責義大利麵生產的鮮食廠，更是全台第一座全自動義大利麵產線，啟用後預估可再增三成產能。

長家實收資本額3億元，為2022年由「長榮空廚」出資55%、全家45%合資成立，位於桃園、占地約5,000坪，其中斥資超過4,000萬元在專業產線上，由5種義大利麵生產機台-煮麵機、落盒機、玉取機、抹醬機及包裝機，搭建組成全台第一座全自動化義大利麵產線，從前端鹽水煮麵、冷卻到後續醬料鋪抹、包裝，皆為全自動化，不僅提升產能，更可輕省勞務。

全家開發義大利麵鮮食產品已有20年經驗，去年以「uno pasta」之名正式品牌化，擁有超商最多元的義大利麵麵體，包含常見的細直圓麵、筆尖麵，以及今年的貓耳朵麵、用於夏季冷麵的天使細麵，製程比照專門餐廳，打造特殊醬汁，成功帶動超過百萬來客、年銷10億元的亮眼成績。未來將由長家義大利麵專廠專責生產uno pasta全系列商品。

全家商品本部副本部長黃正田表示，全家義大利麵銷額近年至少都有兩成以上的增幅，既有產能需再擴充；同時為對應消費者可方便保存、快速復熱的居家餐食需求，決定將uno pasta義大利麵產品線從短效期的冷藏商品，擴大到冷凍盒裝義大利麵。

全家與長榮空廚合作密切，去年聯名推出多款異國風味鮮食及冷凍餐盒，廣受消費者好評，故決定與擁有航餐技術的長榮空廚攜手合作，共同合資成立長家，為全台首家便利商店義大利麵專用生產基地，並專責烹調架上所有義大利麵產品，未來雙方將透過跨產業別的研發技術交流，持續推出不同特色的義大利麵滿足消費者。

長榮空廚董事長柯金成表示，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時展開多角化經營，其營運中心已於2018年5月移轉至坐落於桃園國際機場園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家也正研議提高快速成長的鮮食產能，決議強強聯手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

全家今（27）日宣布攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」正式稼動，並舉行揭牌儀式。全家／提供
全家今（27）日宣布攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」正式稼動，並舉行揭牌儀式。全家／提供

義大利 全家 長榮

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