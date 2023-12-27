高雄社宅戶數全台居冠 陳其邁自豪：不似台北租屋像鴿子房

國家住都中心在高雄小港興建的「山明安居」、「水秀安居」社宅今天動土，2案合計555戶，總經費達26億，高雄市長陳其邁說，高雄社宅空間大，民眾又負擔得起租金，不似台北市的租屋動輒1坪租金要價3000元，坪數又像「鴿子房」，內政部政務次長花敬群指高雄社宅戶數在全台居冠，盼高雄經驗能複製其他縣市。

小港山明、水秀2處社宅是中央在高雄開工第14及第15處社宅，也是小港區首案，預計2027年完工，目前住都中心在高雄決標23處社宅，總興建戶數達1萬3418戶。小港山明安居將建地上14層、地下3層建築；水秀安居建地上12層、地下2層，均規畫托嬰中心與商業店鋪等，其中身障設施是高雄首設，兩案符合綠建築、智慧建築及耐震建築3大標章。

住都中心指蔡英文總統任內全台將蓋20萬戶社宅，預計明年決標12.8萬戶，其中高市已決標1萬5926戶，興建戶數達106%，比新北多約7千戶，住都中心執行長黃景茂指歸功於國土署幫忙找地，高市社宅推動平台解決都市審議，開闢計畫道路等問題，中央地方攜手合作。

內部部政次花敬群說，高雄社宅建設是中央與地方合作典範，盼高雄經驗能不斷在其他縣市被複製，新建的社宅不只注重安全、節能減碳，也經由社福設施等標配，建成「社會安全網」，

高雄市長陳其邁催生社宅，高雄一點也沒漏氣，為滿足年朋友住的需求，連亞灣黃金地段都規畫蓋社宅，證實很有誠意。他同時向大林蒲局居民喊話，預定遷村地的要蓋的社宅，都比照「山明」・「水秀」社宅規格，且關懷戶3年免租金，一般戶兩年免租，連議員蔡武宏都說想住。

陳其邁更舉高雄首案社宅「凱旋青樹」，指1房型每坪租金才570，但台北像「鴿舍」的出租房，1坪租金至少3千，囤房稅補貼的薪資標準也比照台北，5萬元以下即可補貼。 國家住都中心坐落在高雄小港的山明安居及水秀安居社宅，今天動土。記者王昭月／攝影 內政部政次花敬群指高雄社宅戶數居冠，是中央與地方合作的典範，盼高雄經驗能複製全台。記者王昭月／攝影 高雄社宅戶數居冠，是中央與地方合作的典範，盼高雄經驗能複製全台。記者王昭月／攝影 國家住都中心在高雄小港興建的山明安居及水秀安居，今天動土。記者王昭月／攝影

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