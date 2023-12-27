高雄社宅戶數全台居冠 陳其邁自豪：不似台北租屋像鴿子房
國家住都中心在高雄小港興建的「山明安居」、「水秀安居」社宅今天動土，2案合計555戶，總經費達26億，高雄市長陳其邁說，高雄社宅空間大，民眾又負擔得起租金，不似台北市的租屋動輒1坪租金要價3000元，坪數又像「鴿子房」，內政部政務次長花敬群指高雄社宅戶數在全台居冠，盼高雄經驗能複製其他縣市。
小港山明、水秀2處社宅是中央在高雄開工第14及第15處社宅，也是小港區首案，預計2027年完工，目前住都中心在高雄決標23處社宅，總興建戶數達1萬3418戶。小港山明安居將建地上14層、地下3層建築；水秀安居建地上12層、地下2層，均規畫托嬰中心與商業店鋪等，其中身障設施是高雄首設，兩案符合綠建築、智慧建築及耐震建築3大標章。
住都中心指蔡英文總統任內全台將蓋20萬戶社宅，預計明年決標12.8萬戶，其中高市已決標1萬5926戶，興建戶數達106%，比新北多約7千戶，住都中心執行長黃景茂指歸功於國土署幫忙找地，高市社宅推動平台解決都市審議，開闢計畫道路等問題，中央地方攜手合作。
內部部政次花敬群說，高雄社宅建設是中央與地方合作典範，盼高雄經驗能不斷在其他縣市被複製，新建的社宅不只注重安全、節能減碳，也經由社福設施等標配，建成「社會安全網」，
高雄市長陳其邁催生社宅，高雄一點也沒漏氣，為滿足年朋友住的需求，連亞灣黃金地段都規畫蓋社宅，證實很有誠意。他同時向大林蒲局居民喊話，預定遷村地的要蓋的社宅，都比照「山明」・「水秀」社宅規格，且關懷戶3年免租金，一般戶兩年免租，連議員蔡武宏都說想住。
陳其邁更舉高雄首案社宅「凱旋青樹」，指1房型每坪租金才570，但台北像「鴿舍」的出租房，1坪租金至少3千，囤房稅補貼的薪資標準也比照台北，5萬元以下即可補貼。
▪ 全台房價高漲 今年預售案爆量上看2兆
▪ 房市連40個月樂觀！台灣房屋：2024觀察3大重點
▪ 北市將迎來20萬坪巨量供給 房東應做好這件事
▪ 年底購屋旺季、重劃區交屋潮助漲…房貸餘額暴增 將衝破10兆
▪ 6年最低！2023年土地交易1284億、較前年腰斬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言