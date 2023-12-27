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影／不動產聯盟總會建議：新青安繼續加碼 育兒家庭可全額貸款

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中華民國不動產聯盟總會今（27）日舉行13大不動產產業聯合年終記者會。記者朱曼寧／攝影
中華民國不動產聯盟總會今（27）日舉行13大不動產產業聯合年終記者會。記者朱曼寧／攝影

中華民國不動產聯盟總會今（27）日舉行13大不動產產業聯合年終記者會，提出三大建議，並給予政府「1帖藥方」，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，新青安房貸應再加碼，利率降至1%，貸款達9成，並結合「促生育政策」，育兒家庭得自政府貸款1成自備款，以全額貸款方式購買住宅，若5年內該家庭再生1胎，則自備貸款免予償還。

林正雄指出，若推行該政策，相信可以有效提高生育率，並且也有效降低減輕生活壓力，且可使無殼蝸牛不再望房價興嘆，不再只感受現金購買力下降之苦，得以開始享受資產增值之樂。

再來，房市已降溫，未來新政府應鬆綁選擇性信用管制。林正雄指出，高價住宅定義已不合時宜，影響換屋者權益，且營造成本已大幅攀升，都市地價亦持續上漲，原本台北7千萬、新北6千萬與其他縣市4千萬應予調整，原限貸4成亦應放寬。

另，目前購地貸款規定太嚴苛，土地貸款在購地階段只能貸款4成，另有1成動工才撥貸，且限期18個月內動工，使得土地整合遇到難題、只能被迫以不經濟的小基地開發，剩餘畸零土地與窳陋建物，影響都市景觀與防災。

今年房市移轉棟數量縮，惟房價續創新高。林正雄表示，政府各項打炒房政策層出不窮，給民眾只要沒了炒作，房價即可回跌的錯覺。殊不知另有「供給」問題，不僅住房供給，而是更全盤的「容積率」供給。

林正雄說，造成房價上漲因素很多，至少有國際通膨，包括營造原物料、工資上漲，政策因素，如增加稅費、資金成本、財務槓桿等，以及都市規劃容積率供給，顯見問題不只在炒作，錯誤的都市規劃也推升房價。

房地產業係以土地加工興建房屋賺取每年僅3-5%微薄的加工利益，所有的成本上漲都只能被迫反映在終端售價。咬牙為生計苦撐的房地產業者，因而被認定為高房價元凶，實在無辜。

林正雄指出，未來應加強淨零排放宣導，電力、石油、鋼鐵及水泥皆屬排碳大戶範疇，政府應以租稅補貼與獎勵措施，推動製程與設備更新，避免永續美意造成綠色通膨風暴。

展望2024年，中華民國不動產聯盟總會指出，在新青安房貸持續發威、政策利空出盡等因素下，房市已經逐漸明朗，給予2024年房市預測字「明」，此外，在綠色通膨來襲下，預期5年內營造成本將上漲15％，恐持續推升房價。

房價 2024 房市

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