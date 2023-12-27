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刺激藝文消費 文化幣擴大發放 明年1月20日上路

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
今年首度發放的1200點文化成年禮金，113年度起確定擴大規模至16至22歲，適用人數共約150萬人。圖為中山女高學生持手機秀出文化幣App。圖／聯合報資料照片
今年首度發放的1200點文化成年禮金，113年度起確定擴大規模至16至22歲，適用人數共約150萬人。圖為中山女高學生持手機秀出文化幣App。圖／聯合報資料照片

今年6月6日首次發放的18-21歲1200點文化成年禮金，經行政院長陳建仁7月宣布，明年起擴大發放給16-22歲。文化部長史哲今（27）日表示，常態化16-22歲文化幣將自2024年1月20日起發放，16歲青年一生領7次，可使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至2024年12月31日止。

史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年時間，領取率已高達8成，與法國等歐洲國家推行經驗相較毫不遜色，顯現青年朋友對藝文活動的參與熱情。在行政院長陳建仁支持下，文化幣政策明年起編入文化部公務預算，成為常態化政策。

2024年文化幣適用對象將從原本的18-21歲，擴大至16-22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。

只要是出生日期在民國91年1月1日至民國97年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在2024年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1,200點文化幣。

文化部指出，為刺激消費，2023年文化幣特別推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。文化部特別透過大數據分析，透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣，或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考。

被認為「最會算」代表的同學，先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點。最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，又放大1000點點數。

另一位同學則是選擇將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。

文化部提醒，今年度針對18-21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16-22歲文化幣。

2024 文化部 消費

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