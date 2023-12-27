屁孩玩火導致家樂福中原店燒掉 總座：不對肇事者求償
排名家樂福營收第六名的家樂福中原店，今年12月4日清晨因3位年輕人以殺蟲劑與打火機於地下一樓賣場玩樂，導致全棟賣場火警，家樂福總經理王俊超今（27）日表示，雖然燒掉3億元，「但不會對他們求償，會專心在保險理賠以及恢復營運」，只是無法過年前營運，中原店一下損失兩成重要營收，預計兩至三個月後才能重開。
位於桃園市中壢區的家樂福中原店，因12月初火災，導致中原店全棟賣場火警，至今無法營業。王俊超今日出席旗下頂級超市「Ｍia C’bon」金湖太湖店開幕，會後談到中原店損失，他表示，這家店因此燒掉3億元，還不包括營業損失，因地板受火災影響，都已燒壞，三層樓地板得全數刨掉重弄，不過慶幸的是無人傷亡。
只是，保險無法百分之百理賠，所以仍須負擔部分財物損失，而該店一直以來都在營收前六名，如今遭遇火災，若要過年前營運都困難，無法搶食春節商機，這也讓中原店一下子少了兩成營收，但不會對三位肇事者求償，希望能專心在保險理賠，全力恢復營運，預計兩至三個月後才能開幕。
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