2023年奇葩打工 說服飯店取消訂房等旅遊任務興起

數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」今（27）日公布2023年度打工數據發現，在頗受歡迎的「即時任務」中，不僅有許多無厘頭的任務需求，也因疫情後出國旅遊復甦，出現了「說服飯店取消訂房」、「幫忙打電話到韓國機場巴士鐵路遺失物處」、「京阪神自由行教戰」等旅遊相關任務。

至於在少見多怪的打工排行榜中，則是出現了「改名任務」徵求者因改名已達法規上限三次，希望同縣市同姓者可改成與他同名半年以上，讓他重獲改名資格。

在生活日常類則有「徵persil洗衣精的蓋子」、「找尋黛瑪9071內衣34E」、「豆漿米漿集字活動『康』字瓶蓋」、「教導狗狗吠叫」、「寄信如何 CC百人」、「到台中醒修宮拿經書」等讓人哭笑不得的工作。

小雞上工的「即時任務」功能過往獎金平均落在 NT$200~NT$500 間，今年首次出現 10 萬元以上高額報酬。最高者「solidworks製圖」甚至達到 35萬元，其次依序為「咖啡代言10萬元」、「平台系統維護10萬元」、「煮月子餐5萬元」、「尋找遺失寵物2.5萬元」。其中4項任務技術含量高，可見即時任務已逐漸跳脫日常瑣事的協助，相信未來有機會出現更多這類任務內容。

即時任務中，最受用戶喜愛且搶手的任務，今年前五名依序為「逐字稿聽打（NT$2,000/次）2,078人次應徵」、「畢業專題問卷填寫（NT$50/次）1,859人次」、「穿繩小幫手（NT$3,000/次）1,812人次」、「聖誕小物分裝（$2,400/次）1,691人次」及「擲骰子大賽人員（$1,500/次）1,427 人次」。 數字科技旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」今（27）日公布2023 年度打工數據發現，在頗受歡迎的「即時任務」中，不僅有許多無厘頭的任務需求，也因疫情後出國旅遊復甦，出現了「說服飯店取消訂房」、「幫忙打電話到韓國機場巴士鐵路遺失物處」、「京阪神自由行教戰」等旅遊相關任務。 圖／小雞上工提供

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