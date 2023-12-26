台中高鐵特區具潛力 登陽ICC高鐵商辦傳企業主整層購入

台中市人口在10月突破284萬，其中位處交通最便捷的三鐵共構「烏日區」，11月人口數也突破8萬人，而隨著區域重大建設陸續進場，預計創造1.8萬個就業移入人口，將是中科二期新增就業人口的四倍之多，不論是住宅或是商業據點，都將掀起台中高鐵特區潛力熱潮。

全台六都皆有高鐵建設，帶動軌道經濟學不容小覷，軌道之處必有牽動房市價格波動之處，以桃園青埔為例，多項重大建設包括會展中心、桃園市立兒童美術館等，因與航空城交通樞紐搭配完善，不少潛在企業欲進入青埔布局據點，至今商辦建案每坪早已突破7字頭。

六都之外的竹北，更因科技園區及高鐵特區的效應，2022年聯發科（2454）得標高鐵新竹站專二區開發案，預計投入90億元打造企業辦公空間，不難看出許多企業為了吸引人才，都鎖定高鐵周邊設置營運處或辦公大樓。

台中市建築經營協會市調委員白洪章指出，沿著高鐵買房不論是住宅亦或是商辦，都是不變的勝利方程式。

過去台中七期商辦盛名遠播，但也因建築成本水漲船高，知名路段均價已達每坪80萬元，加上已無開發土地可以挑選，使得商辦聚落位移勢在必行。

具有交通優勢的台中高鐵特區，逐漸受到企業主青睞，區域實價登錄已站上4字頭，是七期近一半的成交價，得天獨厚的區域開發優勢，顯見高鐵商辦未來價格具高度彈性的發展。

而位處台中高鐵門戶第一排的「登陽ICC」，位於高鐵西側，自基地步行走到高鐵站350公尺僅需3至4分鐘，開車至國道一號、國道三號和台74線則約2至3分鐘，對於企業主南北往來及國外差旅，相當方便。

業者強調，在高鐵月台站前即可望見現代化設計的商辦景觀，緊鄰國泰人壽「物流共和國」等指標性建設，符合企業進駐的商務需求，價格上已是最佳買點，此時入場絕對符合企業進駐的時效需求。

「登陽ICC」預計2024第3季落成，規劃為1棟地上22層，地下5層建築，55至300坪辦公空間，外觀設計玻璃帷幕，採取科技化智能門禁安全管理，配置多達523個平面車位，擁有接待大廳、交誼廳、會議室、健身房、Lounge Bar、演講廳等休閒設施。

「登陽ICC」近期銷售陸續傳出有企業主購入整層，值得注意的是，其中有企業原本規劃購地自建，但考量優異的商辦土地與地段取得不易，且商辦公設配置齊全與導入智慧化系統，多方評估與自建相比之下，毅然決定購買「登陽ICC」。

此外，因應環保署即將開徵碳費，選擇ESG大樓做為辦公據點，將有助於爭取企業取國際訂單，提升商辦前瞻永續形象，也符合國際減碳節能趨勢。

高鐵特區富有台中第二個商辦新聚落的美名，以人口移動趨勢及重大建設擘劃而言，台中高鐵前景可期，而「登陽ICC」也被視為躋身含金量精華區域A級商辦的首選。 具有交通優勢的台中高鐵特區逐漸受到企業主青睞，區域實價登錄已站上4字頭。記者宋健生/攝影

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