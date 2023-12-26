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新天地企業尾牙春酒接單已破2萬桌 外帶年菜詢問也熱絡

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新天地推出外帶年菜，標榜五星菜色，一次網羅鮑魚、龍蝦、紅蟳等高檔食材。記者宋健生/攝影
新天地推出外帶年菜，標榜五星菜色，一次網羅鮑魚、龍蝦、紅蟳等高檔食材。記者宋健生/攝影

年關將近，新天地餐飲集團（8940）今(26)日宣布，企業因疫情停辦尾牙春酒三年，解封首年呈現報復性反彈，新天地企業尾牙春酒接單已提前突破2萬桌，原訂2.3萬桌的目標達成無虞，可望創下歷年尾牙春酒檔期最佳成績。

另外，新天地今天也推出外帶年菜，標榜五星菜色，一次網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材，並以早鳥激省優惠價10人份1萬2,688元、6人份8,888元，搶攻每年外帶年菜高達60億元的龐大商機。

新天地表示，為避免出入人潮擁擠的公共空間，選擇外帶年菜在家安心圍爐需求明顯增溫，公司近期湧入大量詢問及下訂常溫外帶年菜電話，預期銷售目標2,500套，有望較去年成長二成。

疫後餐飲消費復甦力道強勁，新天地今年前三季稅後純益0.48億元，每股稅後純益0.71元；隨著第4季進入餐飲傳統旺季，前11月合併營收13.39億元、年增65.2%。法人估，新天地全年每股稅後純益有機會上看1.5元。

年底是尾牙春酒旺季，三年前受疫情影響而偃兵息鼓尾牙春酒商機，終於在新冠流感化後，迎來疫後首次旺季，新天地不僅大型外燴接單突破萬桌，館內訂席同樣滾燙，旗下四大宴會品牌八大據點接單也超過萬桌。

若加上仍持續不斷湧入洽詢檔期的桌數，新天地推估此次尾牙春酒總桌數有望達標2.3萬桌，不僅遙遙領先其他業者，更創下尾牙春酒檔期歷年最佳成績。

新天地表示，三年疫情期間重創宴會餐飲產業，造成大量小型宴會業者紛紛退場，大型業者也縮減營運規模止血。

集團則趁機翻新既有宴會廳，並加碼投資萊特薇庭-高雄館進駐承億酒店，八大宴會館總桌數突破1,400桌，躋身宴會業者龍頭寶座，豪華氣派的嶄新宴會廳，也成為疫情後各大企業舉辦尾牙春酒的首選。

新天地說，今年因為是停辦三年後的首次尾牙，儘管桌價較去年平均提高一成，但多數企業願意加碼讓員工吃得更澎湃，下單桌數及桌價絲毫不手軟，此次尾牙春酒檔期可望為今年第4季及明年第1季挹注可觀營收。

「紅蟳雞肉雙菇米糕」以黃金比例糯米拌炒豐富配料，讓遊子品嚐家傳經典滋味。記者宋健生/攝影
「紅蟳雞肉雙菇米糕」以黃金比例糯米拌炒豐富配料，讓遊子品嚐家傳經典滋味。記者宋健生/攝影
新天地外帶年菜中以日式惣菜概念呈現的「御節正月珠寶盒」。記者宋健生/攝影
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尾牙 疫情

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