金門為台零售兵家必爭之地 陸客愛義美食品、統一泡麵

金門成為零售業兵家必爭之地，全聯共3間門市，家樂福量販也在此展店，超商雙雄7-11和全家（5903）更是早早在金門布局，兩家目前共42家店。除了金門在地居民有其需求之外，也要搶觀光商機。

有趣的是，家樂福主管指出，以往小三通完全開通暢旺時，陸客來金門最愛買義美食品和統一泡麵，以及冷凍食品如雅芳羊肉爐等湯底；隨著小三通政策近期再放寬，縣府邀兩岸民眾到金門一遊，有望讓金門零售業再度重返榮耀。

超市龍頭全聯目前在金門縣共展三家店，包含金湖門市、慈湖門市及民權門市，並與台灣同價。

統一集團轉投資的超商龍頭7-ELEVN早在1999年就在金門開出第一家店，至今展店28家，是超商業者在金門店數規模最多者，再來則是超商老二全家，在金門目前有14家店。

然而，7-ELEVN加上統一集團旗下量販店家樂福，2018年於金門開出家樂福金門店一家，以及將在明（27）日在金門首家前進離島的頂級超市Ｍia C’bon，使統一旗下零售事業在金門布局更跨步邁進，形成小兵與大兵聯手搶市，對全聯將可能造成更直接擠壓。

若觀察家樂福金門店，每日來客約1,400至1,500人，客單價800-1,000元，因客人一次採買數量多，所以客單價也較高。

家樂福提到，以往金門小三通開放中國大陸人士進出，大陸人最愛買的商品多元，義美食品如餅乾類和糖果像是義美QQ球，還有冬天一到，火鍋料、湯圓都是熱銷商品；統一泡麵如滿漢大餐、來一客等，以及台酒泡麵，因大陸沒有販售或是品項不同，同樣也是熱賣品，還有冷凍食品如雅芳羊肉爐等湯底都十分受大陸客人歡迎。

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